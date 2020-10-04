SSB savunma sanayii kahramanlarını animasyonla anlatacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), savunma sanayii kahramanlarının anlatıldığı ilk animasyon film bugün başladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), savunma sanayii kahramanları animasyon serisi bugün saat 20.00'de SSB'nin tüm sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Nuri Killigil'in, Türk savunma sanayii için canı pahasına vermiş olduğu mücadeleyi konu alan animasyon filmi bugün izleyiciyle buluştu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma Sanayii Kahramanlarımızı unutmadık, Unutturmayacağız! Bakü'nün Kurtarıcısı Nuri Killigil animasyon filmi, pazar günü Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından yayınlanacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA