SSB'den yapay zeka projelerine destek olacak yeni bir platform: "Veri Kovanı"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Gençlerimizi yapay zeka projelerimizin bir parçası olmaya davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ileriki dönemde hizmete açılacak "Veri Kovanı" veri etiketleme platformu için aday etiketleyici başvuruları başladı. Platform ile savunma sanayii başta olmak üzere yapay zeka projelerinde ihtiyaç duyulan etiketlenmiş verilerin kitle kaynaklı olarak elde edilmesi, etiketlenmiş veri setlerinin tek bir kaynakta toplanarak kendi başına veri merkezlerinin oluşmasının önlenmesi, projelerde zaman ve iş gücü verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Yapay zeka projelerinde ham görüntü ya da metin verileri tek başlarına bir anlam ifade etmiyor. Bu verilerin değer oluşturabilmesi için yapay zeka algoritmaları tarafından kullanılabilecek şekilde etiketlenmiş olmaları gerekiyor. Etiketlenen verilerin miktarının ve doğruluğunun artırılması, geliştirilen yapay zeka projesinin başarılarını doğrudan etkiliyor. Veri Kovanı Veri Etiketleme Platformu'nda kişiler, veri etiketleme yaparak SSB'nin yapay zeka çalışmalarına dahil olacak. Etiketleme yapmak isteyen her vatandaşın öncelikle verikovani.ssb.gov.tr adresinden ön başvuru formunu doldurarak aday etiketleyici başvurusunda bulunması gerekiyor. Değerlendirme sürecinin ardından platform üzerinden alınacak eğitim ve testleri başarıyla geçen kişiler, onaylanarak Veri Kovanı bünyesinde etiketlemeye başlayacaklar.

CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI İSMAİL DEMİR, KONUYLA İLGİLİ ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:

"Veri Kovanı Veri Etiketleme Platformu'nda yapılan etiketleme işlemleri sonucunda oluşacak güvenilir ve doğrulanmış etiketli veri setleri, ülkemizde geliştirilecek yapay zeka uygulamalarına önemli katkı sağlayacak. Özellikle bu alana meraklı gençlerimizi bu platforma başvurarak yapay zeka projelerimizin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Sen de bu projeye katıl, yapay zeka senden öğrensin."

(Mehmet Kalay/İHA)