Son Dakika Haberleri: SSC Napoli 2019-20 Kitini Piyasaya Sürüyor
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SSC Napoli 2019-20 Kitini Piyasaya Sürüyor

39 dakika önce

SSC Napoli, 2019-20 kampanyası için yeni kitlerini piyasaya sürdü. Kappa yapımı 'Kombat' gömleğinde, noktalar kullanılarak oluşturulan kamuflaj grafikli teknik bir kumaş bulunuyor.

SSC Napoli, 2019-20 kampanyası için yeni kitlerini piyasaya sürdü. Kappa yapımı 'Kombat' gömleğinde, noktalar kullanılarak oluşturulan kamuflaj grafikli teknik bir kumaş bulunuyor.
SSC Napoli 2019-20 Kitini Piyasaya Sürüyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:06 
Napoli, Spor
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