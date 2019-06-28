SSC Napoli 2019-20 Kitini Piyasaya Sürüyor
39 dakika önce
SSC Napoli, 2019-20 kampanyası için yeni kitlerini piyasaya sürdü. Kappa yapımı 'Kombat' gömleğinde, noktalar kullanılarak oluşturulan kamuflaj grafikli teknik bir kumaş bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:06
SSC Napoli
, 2019-20 kampanyası için yeni kitlerini piyasaya sürdü. Kappa yapımı 'Kombat' gömleğinde, noktalar kullanılarak oluşturulan kamuflaj grafikli teknik bir kumaş bulunuyor.
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