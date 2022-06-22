SSD'ler uçacak: PCIe 7.0 için beklenen haber geldi!

Günümüzün en hızlı SSD'leri genellikle 2017 yılında hayatımıza giren PCIe 4.0'ın standartlarını benimsemiş durumda. Bu teknoloji, okuma ve yazma hızlarını 7.800 Mb/s'ye kısıtlarken, 2019'da duyurulan PCIe 5.0 ile bu değerler neredeyse iki katı olan 14.000 Mb/s'ye kadar hıza kadar çıkabiliyor.

Aynı zamanda 2022'nin başlarında vitrine çıkan PCIe 6.0'da da benzer bir durum söz konusu. Bu yılın sonu veya 2023'ün başında ilk etapta tüketicilere yönelik olmasa bile görmeye başlayacağımız teknolojinin halefi PCIe 7.0 için de beklenen haber geldi. PCI-SIG, PCIe 7.0 standardının geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu.

PCIe 7.0 geliştirme aşamasında: Peki ne zaman çıkacak?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere henüz tam anlamıyla yeni PCIe standartlarına alışamadık. Şu an için en performanslı SSD'ler bile genellikle PCIe 4.0 teknolojisiyle çalışıyor. Hatta Silicon Motion, şubat ayında yaptığı açıklamada yeni yeni hayatımıza girmeye başlayan PCIe 5.0'lı SSD'lerin 2024 yılında tam olarak yaygınlaşacağını söyledi.

PCI-SIG, yeni teknolojileri geliştirme konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hatta kısa süre önce PCIe 7.0'ı geliştirdiklerini duyurdu. Selefine kıyasla okuma ve yazma hızlarını ikiye katlayan yeni teknoloji 2025 yılında çıkacak.

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Bunun dışında PCIe 7.0 hakkında teknik detaylar da paylaşıldı. Buna göre standart, PCIe 6.0'da 64GT/s olan veri aktarım hızlarını 128GT/s'ye kadar çıkaracak. Aynı zamanda x16 slotu üzerinden çift yönlü 512GB/s aktarım yapabilecek. Son olarak selefindeki gibi PAM 4 (sinyal iletimi) teknolojisiyle gelecek.

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