ŞSM'deki Program 5 Nisan Cuma Olacak

Kitap tanıtımı, imza günü ve konser programı, İncilipınar Mahallesinde bulunan Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) gerçekleştirilecek. 5 Nisan Cuma günü yapılacak program, saat 18:30'da Bestekar-Yazar Turhan Taşan'a ait Türk Müziğinde Gaziantepli Bestekarlar ve Güfte Şairleri isimli kitabın tanıtımı ve imza günü ile başlayacak. Program, saat 20:00'da sunuculuğunu İkrami Özturan'nın yapacağı Yıldırım Bekçi özel konseriyle devam edecek.

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

Dolu içeriğiyle renkli ve keyifli bir akşam yaşanacağını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Açılışını, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki etkinlikler aralıksız devam ediyor. 5 Nisan Cuma günü hem bir kitabın tanıtım ve imza gününü hem de bir konser etkinliğini art arda düzenleyeceğiz. Değerli Bestekar-Yazar Sayın Turhan Taşan, Türk Müziğinde Gaziantepli Bestekarlar ve Güfte Şairleri isimli kitabını tanıtacak ve imzalayacak. Bu programın hemen sonrasında sunuculuğunu Sayın İkrami Özturan'nın yapacağı Sanatçı Yıldırım Bekçi'nin çok güzel bir konseri olacak. Sayın Yıldırım Bekçi, sevilen eserlerini seslendirerek, programa katılanlara unutulmaz bir gece yaşatacak. Çok renkli ve keyifli bir akşam yaşayacağımızı düşünüyorum. Bestekar-Yazar Turhan Taşan'nın kaleme aldığı Türk Müziğinde Gaziantepli Bestekarlar ve Güfte Şairleri isimli kitabın tanıtımı ve imza gününe, akabinde gerçekleştirilecek Yıldırım Bekçi konserine tüm halkımız davetlidir. Sanatseverler, Türk Müziğinde Gaziantepli Bestekarlar ve Güfte Şairleri isimli kitapta eserleri yer alan, Gaziantep'te ve dışında yaşayan bazı bestekar ve güfte şairlerinin de katılacağı konserde değerli sanatçıları tanıma ve sohbet etme imkanı da bulacaklar" ifadelerini kullandı.