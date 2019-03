Şsm Görkemli Bir Açılışla Hizmete Girdi

Yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanan ve açılışı merakla beklenen Şehitkamil Sanat Merkezinin açılışı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla yapıldı.

Yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanan ve açılışı merakla beklenen Şehitkamil Sanat Merkezinin açılışı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla yapıldı. Törende konuşan Bakan Gül, "Bugün, tüm sürecini büyük bir heyecan ile takip ettiğim Şehitkamil Sanat Merkezinin açılışını bizzat görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.



Gaziantep'in kültür-sanat hayatına yeni bir renk katan Şehitkamil Sanat Merkezinin (ŞSM) açılışı yoğun katılımla görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Toplam 14 bin 600 metrekare kapalı alana sahip ŞSM içerisinde; 400 kişilik konser salonu, sanat galerisi, VİP salonu, 7 adet musiki eğitim salonu, 120 metrekare prova salonu, 3 adet kulis, 4 adet el sanatları atölyesi, 7 adet müzik aletleri depolama alanı, 5 adet idari büro, 240 kişilik açık amfi ve fuaye alanı, bin 700 metrekare teras ve açık sergi alanları, kütüphane, E-Kütüphane, kafeterya, 2 katlı 250 araçlık kapalı otopark bulunuyor.



"Gerçekten geleceğimiz adına çok büyük bir kazançtır"



Yapılan merkezin şehrin dokusuna uygun bir mimariyle tasarlandığını kaydeden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Çok güzel bir Sanat Merkezinin açılışına tanıklık ediyoruz. Gaziantep, bir sanayi şehri ama aynı zamanda çok öncü bir sanat şehri olması için çok önemli adımlar atıldı. Bugün, tüm sürecini büyük bir heyecan ile takip ettiğim Şehitkamil Sanat Merkezinin açılışını bizzat görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Gaziantep'imize böyle güzel bir eser kazandırdığı için Şehitkamil'imizin çok değerli Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na Gaziantep'imiz, çocuklarımız, gençlerimiz adına en kalpten şükranlarımı sunuyorum. Eğer bir şehrin operası, tiyatrosu, sanat etkinlikleriyle mimarisi devam ediyorsa o şehir geleceğini kurtarmış demektir. Yollar, köprüler, altyapı çalışmaları yapmak elbette görevimiz ama bir gencimizin burada bir sanat faaliyeti, bir enstrümanla hemhal olması gerçekten geleceğimiz adına çok büyük bir kazançtır. Bugün bu anlamda çok önemli bir merkezin açılışını yapıyoruz. Gaziantep'imize; çok büyük bir yarışma projesi yapılarak şehrimize uygun, yatay mimari kullanılarak, şehrimizin dokusuyla uyumlu güzel bir merkez kazandırıldı. Gaziantep'imize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



"Başkanımız ve tüm ekibine teşekkür ediyorum"



Merkezin, Gaziantep'te büyük bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, "Yaşanabilir şehirlerin kriterleri var. Bu gibi fiziki yapılar bu açıdan çok önemli. Bir şehirde kültür-sanat faaliyetlerinin yapılabileceği alanların olması çok önemlidir. Gaziantep'te 18 yaşının altında 1 milyonun üzerinde genç, çocuk var. Hanımefendileri de sayarsak bu kişilerin kültürel ve sosyal faaliyetlerini yapacağı alanlara ihtiyaç var. Çok şükür hem Büyükşehir Belediyemiz hem de ilçe belediyelerimiz her geçen gün bu konuda katkı sunuyorlar. Bu eser de inşallah Gaziantep'imizin önemli ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Bu eseri yaptığı için Şehitkamil Belediye Başkanımız ve tüm ekibine teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



"Çok önemli yatırımlar ardı ardına geliyor"



Gaziantep adına çok önemli bir merkezin açılışının yapıldığını söyleyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, "Bugün; önemli, tarihi bir gün yaşıyoruz. Gaziantep'in sanatı, kültürü ve buna bağlı etkinliklerinin arttırılacağı çok önemli bir merkezin açılış törenindeyiz. Gaziantep; sanatı, kültürüyle yükselen bir şehir olacak. Çok önemli yatırımlar ardı ardına geliyor. Sadece sanayide, ekonomide değil, her alanda yükselen bir Gaziantep'i önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz. Bizler, Milletvekilleri olarak Belediye Başkanlarımızın yanındayız. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibini yürekten kutluyorum. Gaziantep'in dokusunu yansıtan, çok önemli kültür ve sanat etkinliklerinin bu merkezde yapılacağına inanıyorum" dedi.



"Şehitkamil'in eserlerinde her zaman bir farklılık vardır"



Tasarımı, kalitesi, ince ayrıntılarıyla fark oluşturan bir merkezin açılışında bulunduklarını dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine, bu güzel eseri şehrimize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Şehitkamil'in eserlerinde her zaman bir farklılık vardır. Şehitkamil yaparsa en güzelini yapar. Tasarımı, kalitesi, verdiği ince ayrıntılarla fark oluşturur. Bugün açılışını yaptığımız bu eserin de her ayrıntısı ince ince düşünülmüş. Büyük bir kimlik, büyük bir tasarım, büyük bir içerik, büyük bir vizyon var. Bu eser, kültür ve sanat adına hem şehrimizin hem de ülkemizin geldiği noktayı gösteriyor. Kültürüyle yükselen bir Gaziantep için, sanatı ve sanatçısıyla yükselen bir Gaziantep için Sayın Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine bu güzel eserden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Tesislerin tamamı tam kapasiteyle milletimize hizmet ediyor"



Gaziantep'i yaşanabilir kentler sıralamasında daha yukarılara taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gaziantep, geçmişte 'Küçük Buhara' adıyla anılan ilmin, sanatın merkezi olan bir yer. 100 yıl önce bu etkinliğini devam ettirirken, son dönemde maalesef ekonomik büyümenin yanında sanatsal, kültürel etkinliklerimiz istediğimiz noktada değildi. Gaziantep; üreten, ihracat yapan bir şehir ama diğer taraftan kültürel ve sanatsal etkinliklerde maalesef biraz geride kalmıştık. Göreve geldiğimiz andan itibaren tek şiarımız Gaziantep'i yaşanabilir kentler sıralamasında nasıl daha yukarılara çıkarabiliriz noktasından hareketle adım adım bu tür tesisleri hayata geçirmeye gayret ettik. Çok şükür bugüne kadar yaptığımız kültürel, sanatsal ve sosyal tesislerin tamamı tam kapasiteyle milletimize hizmet ediyor. Merkezimizin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan Şehitkamil Sanat Merkezi gezildi. - GAZİANTEP

