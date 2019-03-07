Son Dakika Haberleri: Sssss

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2 saat önce

Böyle düğün konvoyu ne gördük ne de işittik.Trafiği kilitlediler, bu da yetmezmiş gibi dakikalarca "drift" attılar.

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Böyle düğün konvoyu ne gördük ne de işittik.Trafiği kilitlediler, bu da yetmezmiş gibi dakikalarca "drift" attılar.

Üstelik bir de marifetmiş gibi o anları havadan görüntülediler.

İstanbul'da geçtiğimiz Cumartesi günü bir çiftin düğünü için toplanan onlarca ultra lüks otomobil, İSTOÇ'dan konvoy halinde yola çıktı.

Düğün magandaları Kuzey Marmara Otoyolu Bahçelievler mevkiinde lüks araçlarıyla yolu kapattı. Drift atarak trafiği tehlikeye atan şahıslar kentte adeta terör estirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin altını üstüne getiren magandaların yakalanması için çalışma başlattı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

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