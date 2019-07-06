St George's Park'taki Olimpik Marsilya Treni
8 dakika önce
Marsilya takımı, İngiltere'deki eğitim kampları için St George's Park'a varıyor. André Villas-Boas, takımını İngiliz milli takımının evinde ilk iki seansında değerlendirir.
Marsilya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:05
takımı, İngiltere
'deki eğitim kampları için St George's Park'a varıyor. André Villas-Boas, takımını İngiliz milli takımının evinde ilk iki seansında değerlendirir.
CSKA Moskova, Onyekuru'nun peşine düştü
Merih Demiral 18 milyon euroya Juventus'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi
Galatasaray, Vincent Aboubakar ile prensipte anlaştı