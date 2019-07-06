Son Dakika Haberleri: St George's Park'taki Olimpik Marsilya Treni
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St George's Park'taki Olimpik Marsilya Treni

8 dakika önce

Marsilya takımı, İngiltere'deki eğitim kampları için St George's Park'a varıyor. André Villas-Boas, takımını İngiliz milli takımının evinde ilk iki seansında değerlendirir.

Marsilya takımı, İngiltere'deki eğitim kampları için St George's Park'a varıyor. André Villas-Boas, takımını İngiliz milli takımının evinde ilk iki seansında değerlendirir.
St George's Park'taki Olimpik Marsilya Treni
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:05 
İngiltere, Marsilya, Spor
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