Üye Girişi
St. Johnstone evinde berabere kaldı - Son Dakika

St. Johnstone evinde berabere kaldı

08.08.2021 19:46
St. Johnstone evinde berabere kaldı, System.String[]

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi St. Johnstone, İskoçya Ligi'nin 2'nci hafta maçında sahasında Motherwell ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi St. Johnstone, İskoçya Ligi'nin 2'nci hafta maçında sahasında Motherwell ile 1-1 berabere kaldı.

İskoçya Ligi'nin 2'nci haftasında St. Johnstone, sahasında Motherwell ile karşı karşıya geldi. St. Johnstone, 34'üncü dakikada O'Donnell'ın kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Motherwell, 80'inci dakikada Watt'ın golüyle skorda eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 bitti.


Galatasaray, İskoçya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor St. Johnstone evinde berabere kaldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü 19:32 Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 22 bin 699 yeni vaka tespit edildi 19:26 Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 22 bin 699 yeni vaka tespit edildi Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bir türlü olmadı, bulun şu tedaviyi 19:13 Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bir türlü olmadı, bulun şu tedaviyi
Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 18:42 Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı 18:07 Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş 17:50 Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor 17:29 Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi 16:56 Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi

Son Dakika Haberleri
19:17 Yabancı uyruklu şahıs 9 yaşındaki çocuğu taciz edip, apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle linç girişiminde bulundu
18:41 Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
18:41 Ayrılık da sevdadan! Messi'nin Camp Nou'ya son bakışı dünya gündeminde
18:09 Taliban, elini güçlendirme arayışında! Ele geçirdiği vilayet merkezini sayısı 5'e yükseldi
18:07 Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
17:56 Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu
17:29 Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor
17:25 Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek
17:03 Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak
16:28 Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı
Burak Yılmaz, Lille'i ipten aldı! Uzatmanın son saniyelerinde attığı golle takımına 1 puan kazandırdı Burak Yılmaz, Lille'i ipten aldı! Uzatmanın son saniyelerinde attığı golle takımına 1 puan kazandırdı         
20:02
AK Partili Fakıbaba ile eski vekilin oğlu Ali Eyüpoğlu birbirine girdi: Hırsızın kralı sensin AK Partili Fakıbaba ile eski vekilin oğlu Ali Eyüpoğlu birbirine girdi: Hırsızın kralı sensin         
19:27
Yabancı uyruklu şahıs 9 yaşındaki çocuğu taciz edip, apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle linç girişiminde bulundu Yabancı uyruklu şahıs 9 yaşındaki çocuğu taciz edip, apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle linç girişiminde bulundu         
19:17
Kopenhag'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Victor Nelsson maça yedek kulübesinde başladı Kopenhag'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Victor Nelsson maça yedek kulübesinde başladı         
19:12
Ayrılık da sevdadan! Messi'nin Camp Nou'ya son bakışı dünya gündeminde Ayrılık da sevdadan! Messi'nin Camp Nou'ya son bakışı dünya gündeminde         
18:41
Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu         
17:57
Polis, şüphelendiği aracı durdurdu! Kocaeli'de 68 Afgan göçmen yakalandı Polis, şüphelendiği aracı durdurdu! Kocaeli'de 68 Afgan göçmen yakalandı         
17:35
Türkiye'ye desteğe gelen İspanyolların Sabiha Gökçen paylaşımı mest etti Türkiye'ye desteğe gelen İspanyolların Sabiha Gökçen paylaşımı mest etti         
17:17
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti         
16:08
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu         
14:21
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı         
13:31
13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı         
13:18
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu         
12:55
Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış         
11:40
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 20:35:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: St. Johnstone evinde berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement