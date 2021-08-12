St. Johnstone-Galatasaray

İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: McDiarmid Park
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)
Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Feghouli, Arda Turan, Diagne
St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran
Kaynak: AA
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