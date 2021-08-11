St. Johnstone maçı öncesi Fatih Terim'den kritik toplantı: Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum

Galatasaray, İstanbul'da 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından rövanş maçı için St.Johnstone'la İskoçya'da karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalmak için sahaya çıkacak sarı-kırmızılılarda, kritik maç öncesi Fatih Terim takımla toplantı yaptı.

"ORTA SAHA MUTLAKA BİZİM OLMALI"

Fanatik'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim, antrenman öncesi takımdan beklentilerini aktarırken, "Tur atlamak için tempomuzu en az 75 dakika sürdürmeliyiz. Özellikle orta saha mutlaka bizim olmalı. Top bizde kalmalı. Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum" ifadelerini kullandı. Fatih hocanın, maça yönelik ilk 11'ini ise bu akşam İskoçya'da maçın oynanacağı statta deneyeceği ve oyuncularına henüz bilgi vermediği öğrenildi.