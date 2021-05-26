St. Petersburg, "Beyaz Geceler"de futbol coşkusuna hazır - Son Dakika

St. Petersburg, "Beyaz Geceler"de futbol coşkusuna hazır

26.05.2021 12:12
St. Petersburg,

Rusya'nın en büyük ikinci şehri St. Petersburg'un da ev sahipliği yapacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayım başladı.

Rusya'nın en büyük ikinci şehri St. Petersburg'un da ev sahipliği yapacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayım başladı. Kuzeyde kutuplara yakın olduğu için turnuvanın oynanacağı dönemde gündüzlerin çok uzun, gecelerin ise yok denecek kadar kısa sürdüğü şehirde futbolseverleri farklı bir deneyim bekliyor.

Her ne kadar resmi kısaltması EURO 2020 olsa da geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile turnuvanın açılış karşılaşmasına çıkacağı şampiyonada maçlar Avrupa'dan 11 farklı şehirde oynanacak.

St.Petersburg'da ise Zenit'in maçlarını oynadığı 68 bin 134 kişi kapasiteli Gazprom Arena Stadyumu, EURO 2020'de altı grup eleme maçları ile birlikte bir çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak. PETERSBURG'DAKİ EURO 2020 MAÇLARININ TAKVİMİRusya A Milli Takımı'nın turnuvadaki ilk maçını 12 Haziran'da Moskova saatiyle 22.00'de St. Peterburg Gazprom Arena'da Belçika ile oynanacağı EURO 2020 karşılaşmalarının tam takvimi şu şekilde: 12 Haziran (Cumartesi) - B Grubu: Belçika-Rusya (22.00 yerel saat)14 Haziran Pazartesi - E Grubu: Polonya- Slovakya (19.00 yerel saat)16 Haziran (Çarşamba) - B Grubu: Finlandiya-Rusya (16.00 yerel saat)18 Haziran (Cuma) - E Grubu: İsveç-Slovakya (16.00 yerel saat)21 Haziran (Pazartesi) - B Grubu: Finlandiya-Belçika (22.00 yerel saat)23 Haziran Çarşamba - E Grubu: İsveç-Polonya (19.00 yerel saat)2 Temmuz (Cuma) - Çeyrek Final maçı (19.00 yerel saat)ST. PETERSBURG'DAKİ MAÇLAR SEYİRCİLİ OLACAKAvrupa'nın 11 farklı şehrinde gerçekleşecek turnuvada sağlık tedbirleri nedeniyle stadyum kapasitelerinin yüzde 50'sini geçmeyecek oranda seyirciye izin verilirken, 68 bin kişilik kapasiteye sahip Gazprom Arena Stadyumu da yalnızca 35 bin futbolseveri ağırlamak zorunda kalacak.Uzmanlar, Gazprom Arena'nın yüzde 50 ziyaretçi kısıtlamasına rağmen yine de yüksek koltuk kapasitesine sahip olduğunu vurgularken, 35 bin seyircinin katılımıyla futbola uygun bir atmosferin sağlanacağının altını çizdi.BİLETİ OLAN VİZESİZ RUSYA'YA GELEBİLECEKEURO 2020 karşılaşmalarını izlemek isteyenlerin bilet almaları için turnuvayı düzenleyen UEFA resmi sitesini ziyaret edip bilet alması gerekiyor.Yakın zamanda Rusya Başbakanı Mihail Mishustin, yabancı uyruklu seyircilerin St. Petersburg'da yapılacak EURO 2020 maçları için Rusya'ya vizesiz giriş yapabilecekleri açıklaması futbol heyecanını stadlarda hissetmeyi özleyenler için sevindirici bir haber olsa da Rus milli takımının ile oynayacağı maçın biletleri biraz el yakıyor. St. Petersburg'daki açılış maçının bilet fiyatları koltuk kategorisine göre 45 bin (612 dolar) ile 450 bin ruble (4760 dolar) arasında değişiyor.Yine de St. Petersburg'da EURO 2020 heyecanına katılmak isteyen futbolseverler, UEFA resmi sitesinden aldıkları biletlerle birlikte Rusya'ya vizesiz bir şekilde giriş yapma hakkına sahip oluyor. Ülkeye giriş için sadece maç bileti, son 72 saat içinde yapılmış ve negatif sonucu olan yeni tip PCR testi ve pasaportu bulunan yabancılar Rusya'ya rahatlıkla girebilecek.Türkiye de bu turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar arasında yer alırken A Grubu'nda yer alan A Milli Takımı'nın grubunda İtalya, Galler ve İsviçre bulunuyor. Rusya'nın bulunduğu B Grubu'nda ise Belçika, Finlandiya ve Danimarka var.

İlk Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 60'ıncı yılı vesilesiyle özel bir formatta oynanacak olan EURO 2020'deki final maçına ise 11 Temmuz'da İngiltere'nin en prestijli stadı olan başkent Londra'daki Wembley sahne olacak.


Avrupa Futbol Şampiyonası, Petersburg, Futbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor St. Petersburg, 'Beyaz Geceler'de futbol coşkusuna hazır - Son Dakika Spor


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