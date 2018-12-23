St. Petersburg'da Noel Baba İstilası
2 saat önce
Rusya'nın St. Petersburg kentini Noel Babalar bastı.
Rusya
'nın St. Petersburg
kentini Noel Babalar bastı. Koşunun ilk kez düzenlendiği üç yıl önce etkinliğe sadece 150 kişi katılırken bu sene Noel Babaların sayısı 3 bin 500'ü buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:28
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