Son Dakika Haberleri: St. Petersburg'da Noel Baba İstilası

St. Petersburg'da Noel Baba İstilası

2 saat önce

Rusya'nın St. Petersburg kentini Noel Babalar bastı.

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Rusya'nın St. Petersburg kentini Noel Babalar bastı. Koşunun ilk kez düzenlendiği üç yıl önce etkinliğe sadece 150 kişi katılırken bu sene Noel Babaların sayısı 3 bin 500'ü buldu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:28 

Rusya Federasyonu, Petersburg, Dünya
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