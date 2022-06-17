ST. PETERSBURG - Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerini AA'ya değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

ST. PETERSBURG - Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerini AA'ya değerlendirdi

17.06.2022 11:33

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'nin Rusya için önemli bir ticari ortak olduğunu belirterek, "Türkiye'den Rusya'ya, Rusya'dan da Türkiye'ye ürünlerin teslimatı için Türkiye'nin bir nakliye ve lojistik merkezi olarak kullanılması da dahil olmak üzere, ülkelerimiz arasındaki...

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'nin Rusya için önemli bir ticari ortak olduğunu belirterek, "Türkiye'den Rusya'ya, Rusya'dan da Türkiye'ye ürünlerin teslimatı için Türkiye'nin bir nakliye ve lojistik merkezi olarak kullanılması da dahil olmak üzere, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için ek alanlar görüyoruz." dedi.

Novak, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin uzun süredir Rusya için önemli bir ekonomik ve ticari ortak olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli temas halinde olduğunu belirten Novak, "Ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 57 artarak 33 milyar dolara ulaştı ve karşılıklı ticareti artırmak için görevler yerine getiriliyor." dedi.

Rusya'da ve Türkiye'de karşılıklı büyük yatırım projeleri yürütüldüğünü bildiren Novak, "Büyük yatırım projeleri arasında TürkAkım, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve GAZ kamyon fabrikası da bulunuyor. Turizm noktasında da önemli bağlarımız var." diye konuştu.

Novak, Türkiye'de çok sayıda Rus şirketinin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini ifade ederek, özel ekonomik bölgeler oluşturulduğunu, ticaret ve ekonomik ciro sağlamak için destekledikleri birçok küçük ve orta ölçekli işletme bulunduğunu anlattı.

"Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğini geliştirmek için önemli fırsatlar görüyoruz"

Aleksandr Novak, Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğini geliştirmek için önemli fırsatlar gördüklerini ifade ederek, "Türkiye'den Rusya'ya, Rusya'dan da Türkiye'ye ürünlerin teslimatı için Türkiye'nin bir nakliye ve lojistik merkezi olarak kullanılması da dahil olmak üzere, ülkelerimiz arasındaki bu tür iş birliğinin geliştirilmesi için ek alanlar görüyoruz." dedi.

Rusya'da üretilmeyen ekipmanların tedarikinin de gündemdeki konular arasında yer aldığını anlatan Novak, "Örneğin, bu tür ekipmanların üretiminin Rusya'da yerelleştirilmesi, üçüncü ülkelerden teslimatlar... Bütün bu konuları hükümetler arası komisyonlar düzeyinde, Türk yetkililerle ve kendi aramızdaki iş düzeyinde tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Rusya, Türkiye için her zaman önemli bir tahıl tedarikçisi"

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, daha fazla ortak iş birliği geliştirilmesine yönelik St. Petersburg'ta dün Rus ve Türk iş dünyasının toplantılar gerçekleştirdiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte bu konuda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Novak, "İşletmelerin projeleri uygulayabilmesi, maliyetleri ve idari engelleri azaltabilmesi bizim için önemli ve meslektaşlarımla birlikte yaptığımız da bu. İş birliğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Novak, Rusya'nın Türkiye için her zaman önemli bir tahıl tedarikçisi olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle burada belirli bir sorun görmüyoruz. Üretici olan firmalarımız, bunlar ticari konular ve şirketler birbirleriyle anlaşıyorlar, ihracat potansiyelimiz ve kaynağımızla tüketiciye yeterince tedarik edileceğini düşünüyorum." dedi.

ST. PETERSBURG - Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerini AA'ya değerlendirdi
ST. PETERSBURG - Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerini AA'ya değerlendirdi
ST. PETERSBURG - Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerini AA'ya değerlendirdi
ST. PETERSBURG - Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerini AA'ya değerlendirdi

YORUMLAR
500
Hatay'da hasadı devam eden şeftalide 4 bin 500 ton rekolte bekleniyor Hatay'da hasadı devam eden şeftalide 4 bin 500 ton rekolte bekleniyor Astana bildirisi: Suriye'de ayrılıkçı yönetimlere karşı iş birliği devam edecek Astana bildirisi: Suriye'de ayrılıkçı yönetimlere karşı iş birliği devam edecek
Kaynak: AA

Petersburg, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ST. PETERSBURG - Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerini AA'ya değerlendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:32 Merkez Bankası anket sonuçlarını paylaştı! Yıl sonu dolar tahmini 18,89 liraya yükseldi
11:25 Alkollü adam çöp kovasını yol ortasına çekerek içki masası kurdu! Diğer sürücüler sinirden deliye döndü
11:22 Adana polisinden 'Cono Aşireti'nin yaşadığı mahalleye uyuşturucu operasyonu!
11:19 Melisa Şenolsun, kendisine sansür uyguladı! Göğüs ucunu emojiyle kapattığı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı
11:09 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu duygulandıran Adalet Yürüyüşü anısı: Oğlum 'Babamla gurur duyuyorum' dedi
11:08 Galatasaray, yeni sezon iç saha formasını tanıttı! İşte satış fiyatı
10:41 Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,32 seviyelerinden işlem görüyor
10:40 Süper Lig'in yıldızına korkutan bıçaklı saldırı! Evli bir kadınla birlikte oldu iddia edildi
10:38 Dansöz kimliğinin altında casusluk yapıyormuş! Rusya, "Katya"yı vatana ihanet suçundan gözaltına aldı
10:36 Mutfakta garsonla cinsel ilişkiye girip, ellerini yıkamadan yemek hazırlayan kadın şef kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 11:41:06. #1.11#
SON DAKİKA: ST. PETERSBURG - Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerini AA'ya değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement