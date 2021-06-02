St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı

Rusya'nın "Davos"u olarak nitelendirilen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) başladı.

St. Petersburg şehrinde 5 Haziran'da sona erecek foruma, çok sayıda Rus ve yabancı yetkili katılıyor.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen SPIEF'te başta ekonomiye dair konular olmak üzere, enerji, finans ve teknoloji alanlarında çok sayıda oturum gerçekleştirilecek.

Forum kapsamında 4 Haziran'da düzenlenecek ana oturuma Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra video konferans yöntemiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un katılacağı açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen SPIEF'e bu yıl da katılımın geçmiş yıllara oranla sınırlı kalması bekleniyor.