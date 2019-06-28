St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı
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Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:28 Kaynak: AA
'da, St. Pierre Aziz Petrus
ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya
Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Beyrut
Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantine Kayyel'in yönettiği ayinde, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler ve Dimitri Doğum ile ilçelerden gelen dini liderler, ilahi ve İncil
'den bölümler okudu.
Yoğun katılımın olduğu ayinde, dualar edildi. Hıristiyan vatandaşların mum yakarak dilekte bulunduğu ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi.
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