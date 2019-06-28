Son Dakika Haberleri: St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı
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St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı

56 dakika önce

Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantine Kayyel'in yönettiği ayinde, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler ve Dimitri Doğum ile ilçelerden gelen dini liderler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu.
Yoğun katılımın olduğu ayinde, dualar edildi. Hıristiyan vatandaşların mum yakarak dilekte bulunduğu ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi.
St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:28 Kaynak: AA
Antakya, Hatay, Aziz Petrus, Güncel
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