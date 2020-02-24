St. Regis Brasserie’nin mutfağı M. Faruk Yardımcı’ya emanet

St. Regis İstanbul'un Executive Şefi Mehmet Faruk Yardımcı oldu. Yardımcı, İngiltere, Almanya, Dubai, Abu Dhabi ve Kazakistan gibi farklı coğrafyalardan edindiği gastronomik tecrübelerini, Türk ve dünya mutfağının sentezlendiği bir menü ile sunacak.