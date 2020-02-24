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St. Regis Brasserie’nin mutfağı M. Faruk Yardımcı’ya emanet
33 dakika önce
St. Regis İstanbul'un Executive Şefi Mehmet Faruk Yardımcı oldu.
St. Regis İstanbul'un Executive Şefi Mehmet Faruk Yardımcı oldu. Yardımcı, İngiltere, Almanya, Dubai, Abu Dhabi ve Kazakistan gibi farklı coğrafyalardan edindiği gastronomik tecrübelerini, Türk ve dünya mutfağının sentezlendiği bir menü ile sunacak.
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24.02.2020 00:39:28. #1.13#
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