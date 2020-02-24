St. Regis Brasserie’nin mutfağı M. Faruk Yardımcı’ya emanet - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi St. Regis Brasserie’nin mutfağı M. Faruk Yardımcı’ya emanet - Son Dakika Ekonomi

St. Regis Brasserie’nin mutfağı M. Faruk Yardımcı’ya emanet

33 dakika önce

St. Regis İstanbul'un Executive Şefi Mehmet Faruk Yardımcı oldu.

St. Regis Brasserie’nin mutfağı M. Faruk Yardımcı’ya emanet, System.String[]

St. Regis İstanbul'un Executive Şefi Mehmet Faruk Yardımcı oldu. Yardımcı, İngiltere, Almanya, Dubai, Abu Dhabi ve Kazakistan gibi farklı coğrafyalardan edindiği gastronomik tecrübelerini, Türk ve dünya mutfağının sentezlendiği bir menü ile sunacak.

İngiltere, İstanbul, Almanya, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:05 
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