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ABD dolarına endeksli stablecoinlerin toplam arzı, rekabetin arttığı bir piyasa ortamında 165 milyar dolarla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ethena'nın piyasaya sürdüğü yeni stablecoin USDe'nin değeri 2,4 milyar dolar seviyesinde istikrarını korurken, PayPal ve Ripple gibi büyük oyuncuların piyasaya girmesiyle dinamikler değişiyor.

Stablecoin Pazarı İki Yılın Zirvesinde 165 Milyar Doları Aştı

ABD dolarına sabitlenen stablecoinlerin toplam miktarı, son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşarak piyasada bir rekabet ortamının oluşmasına neden oluyor. Son verilere göre geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla, bu kripto para birimlerinin toplam hacmi 165 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Haziran 2022'den bu yana görülen en yüksek değer olarak kaydedildi. ABD dolarına sabitlenen stablecoin pazarında tüm zamanların en yüksek arz rekoru 180 milyar doların üzerinde.

Pazar, özellikle Ethena'nın yeni çıkardığı USDe adlı stablecoinin piyasa değerinin 2,4 milyar dolar civarında olmasıyla canlandı. Bu yeni gelişmeler, Tether'in USDT ve Circle'ın USDC kripto para birimleri gibi uzun süredir piyasada olan stablecoinlerin hakimiyetine meydan okuyor. DeFiLlama'nın verilerine göre, USDT yüzde 70'lik bir pazar payı ile lider konumunu koruyor.

Son olarak, PayPal da Ağustos 2023'te Paxos iş birliği ile kendi stablecoinini piyasaya sürdü. Ripple ise bu ay başında yaptığı açıklamayla, yıl sonuna doğru ABD dolarına sabitlenmiş yeni bir stablecoin çıkaracağını duyurdu. Ripple ayrıca stablecoin piyasasının 2028 yılına kadar 2,8 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacağını öngörüyor.