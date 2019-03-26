Son Dakika Haberleri: Stad Kırkpınar'a Çok Yakışacak

Stad Kırkpınar'a Çok Yakışacak

1 saat önce

Sapanca Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan protokol ile ilçeye 965 bin liralık yatırım kazandırdı.

Stad Kırkpınar'a Çok Yakışacak, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, Kırkpınar Soğuksu Mahallesi nizami futbol sahasının tadilat ve bakım işlerinde sona doğru gelindiğinin bilgisi verildi. Sahanın doğal çimle kaplanması, soyunma odalarının yenilenmesi, yeni tribün ve aydınlatması, çevre düzenlemesi işlemleri tamamlanmak üzere olan Kırkpınar Stadı Sapanca sporseverlerin ve Soğuksu Mahallesi sakinlerinin hizmetine kısa süre içinde sunulacak.

İlçemize 965 bin TL'lik yatırım

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer; "Öncelikle Sapanca'mıza, Kırkpınar'ımıza yeni bir spor kompleksi kazandırdığı için, nizami futbol sahasının tüm ince ayrıntılarına kadar yenilenmesi ve tadilatının yapılmasıyla sporsever vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasında, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet M. Kasapoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize 965 bin TL'lik yatırımın kazandırılmış olması ve çok kısa süre içinde hizmet girecek olması hepimiz için mutluluk verici" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:22 Kaynak: Bültenler

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