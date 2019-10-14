Stade de France'tan Mehmetçik'e selam
45 dakika önce
EURO 2020 H Grubu Eleme maçında Türkiye Fransa'ya konuk olurken, Stade de France tribünlerini dolduran Türk taraftarlar da Mehmetçik'e selam gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
EURO 2020 H Grubu Eleme maçında Türkiye Fransa'ya konuk olurken, Stade de France tribünlerini dolduran Türk taraftarlar da Mehmetçik'e selam gönderdi.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu Eleme maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle geçilirken, Türk taraftarlar müsabakanın oynandığı Stade de France'a adeta akın etti. Türk taraftarlar, sık sık asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na desteğini gösterdi. - PARİS
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağını açıkladı Merih Demiral yere düşen formasını öptü, sosyal medya yıkıldı Fransız rejisi Türk futbolcuların asker selamı verdiği gol sevincini ekrana yansıtmadı Milli takımda Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi!