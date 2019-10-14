Son Dakika Haberleri: Stade de France'tan Mehmetçik'e selam
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Stade de France'tan Mehmetçik'e selam

24 dakika önce

EURO 2020 H Grubu Eleme maçında Türkiye Fransa'ya konuk olurken, Stade de France tribünlerini dolduran Türk taraftarlar da Mehmetçik'e selam gönderdi.

Stade de France'tan Mehmetçik'e selam, System.String[]

EURO 2020 H Grubu Eleme maçında Türkiye Fransa'ya konuk olurken, Stade de France tribünlerini dolduran Türk taraftarlar da Mehmetçik'e selam gönderdi.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu Eleme maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle geçilirken, Türk taraftarlar müsabakanın oynandığı Stade de France'a adeta akın etti. Türk taraftarlar, sık sık asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na desteğini gösterdi.

(İHA)

Türkiye, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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