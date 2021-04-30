Stadia arama çubuğu barı artık aktif!

Google tarafından işletilen bulut oyun hizmeti Stadia arama çubuğu barını sonunda ekledi.

Arama çubuğu gelecek güncelleme ile tüm kullanıcılarda aktif hale gelecek. Böylelikle istediğiniz oyunları daha kısa süre içinde bulabileceksiniz. Bunun dışında kitaplığınız için sıralama ile birlikte güncellenmiş bir kullanıcı arayüzü bu hafta içinde kullanıcılara ulaşacak. Yeni bir özellik ise web tarayıcısı özelliği. Yakında Stadia uygulamanızı açmak yerine doğrudan bir Android web tarayıcısı üzerinden Stadia'ya erişebileceksiniz.

Stadia'daki etkinlik akışınız, oyun içi kayıtlarınızı sergilemenizi sağlar ve arkadaşlarınızın "State Share" ile oyun durumunuzu bulmalarına yardımcı olur. Ayrıca, bir sonraki favori oyununuzu bulmanıza yardımcı olmak için diğer oyuncuların içeriklerini de keşfedebileceksiniz.