Son Dakika Haberleri: Stadyumda kitap okudular
Son Dakika Güncel Stadyumda kitap okudular

Stadyumda kitap okudular

29 dakika önce

Yalova'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında bin 77 öğrenci stadyumda aynı anda kitap okudu.

Stadyumda kitap okudular, System.String[]

Yalova'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında bin 77 öğrenci stadyumda aynı anda kitap okudu.

Atatürk Stadyumu'ndaki "Yalova 7'den 77'ye Kitap Okuyor Projesi" etkinliğine katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, sahanın zeminine "Yalova 77" yazacak şekilde oturdu.

Öğrencilerden bazıları da ellerindeki harflerle, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için "Yalova'dan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize Sevgiler" yazdı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, kitapların bilgi ve tecrübeyi koruyarak, geleceğe taşıyan ölümsüz eserler olduğunu söyledi.

Kitapların kültür ile medeniyetin kaynağı ve koruyucusu olduğunu dile getiren Tosun, "İlk emri 'oku' olan bir dinin mensupları olarak, sorumluluğumuzun daha fazla bilincinde olmalıyız. Okumak, anlamak ve geleceği tasarlamak için başlattığımız bu proje ile hem değerli anne babaların hem de göz bebeğimiz öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanmalarını amaçladık." diye konuştu.

Daha sonra, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve İl Başkanı Muğlim Bağatar, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler, 15 dakika kitap okuyarak projeye destek verdi.

Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu Son dakika: AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı Son Dakika: YPG'nin DEAŞ'lı teröristleri bırakarak boşalttığı hapishane görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:18:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Stadyumda kitap okudular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]