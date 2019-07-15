Stadyumda korkutan yangın
6 saat önce
Adana'da, 5 Ocak Stadyumun aydınlatma direğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:15 Kaynak: İHA
'da, 5 Ocak Stadyumun aydınlatma direğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Seyhan
İlçesi Reşatbey Mahallesi
5 Ocak Stadyumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, stadyumun güney tarafında bulunan aydınlatma direğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeye olayı bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını stadyuma sıçramadan söndürdü. Yangında aydınlatmak direğinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye
erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA
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