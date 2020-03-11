- Stadyumda yaşıyorlar- Suriye'de savaş uçaklarının bombardımanından kaçan yaklaşık 250 aile İdlib... - Son Dakika

- Stadyumda yaşıyorlar

Suriye'de savaş uçaklarının bombardımanından kaçan yaklaşık 250 aile İdlib Şehir Stadyumuna sığındı

İDLİB - Suriye'de savaş uçaklarının bombardımanından kaçan yaklaşık 250 aile İdlib Şehir Stadyumuna sığındı.

Savaştan önce futbol maçlarının, atletizm müsabakalarının yapıldığı İdlib Şehir Stadyumu bölge halkının evi oldu. Marat El Numan ve Serakip'ten kaçıp İdlib şehir merkezine gelen 250 aile stadyumun içine ve farklı noktalarına çadırlar kurdu. Soyunma odaları yetim ailelerin yaşadığı alanlara dönüştürüldü.

"Gidecek yerimiz yok"

Stadyumun otoparkı, tribün altları, soyunma ve antrenman odaları evsiz sivillerle doldu. Marat El Numan'dan Kefer Nabudan bombalardan kaçan Hedir Masha, rejim bombardımanından kaçarak önce bir camiye sığındıklarını belirterek, "Evimiz saldırıya maruz kaldı bizlerde terk etmek zorunda kaldık ve önce Suriye milli ordusu tarafından bir camiye yerleştirildik daha sonra İdlib'te bulunan bu stadyuma getirildik ve şimdi burada yaşıyoruz ve gidecek başka yerimiz yok" dedi.

"Evimize dönmek istiyoruz"

Ateşkes sonrası evlerine dönmeyi istediğini ifade eden Hedir Masha, "Çocuklarımızın geleceği için evimize dönmek istiyoruz. Evimiz şu an harabe durumda geri dönüp evimizi tamir etmek istiyorum yeter ki ateşkes devam etsin" diye konuştu.

Marat El Numan'dan geldiklerini belirten Hadi Feyzullah, "Perşembe gecesi evimizde oturuyorduk ve gece geç saatlerde Rejim tarafından yaklaşık 20 roket atıldı bizlere. Saldırı sonrası evimizde mahsur kalmıştık bizleri gelip kurtardılar ve İdlib bölgesine getirdiler. Önce camide 20 gün kaldık daha sonra burası hazır olunca buraya getirildik" dedi.

Stadyum müdürü Muhammed İdris, "Şehir merkezine doğru büyük bir göç oldu. İnsanlarımıza İdlib Şehir Stadyumunun kapılarını açtık. Burada 250'den fazla aile, çoğunluğu kadın ve çocuk 3 bine yakın sivil var. Ateşkes sonrası evine dönen olmadı çünkü rejime kimse güvenmiyor. Türk askeri M4 kara yoluna gidene kadar kimse evine dönmez" diye konuştu.