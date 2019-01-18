Son Dakika Haberleri: Stadyumlarda Kar Temizleme Mesaisi

Stadyumlarda Kar Temizleme Mesaisi

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında oynanacak olan Tokatspor-Darıca Gençlerbirliği maçı öncesinde Tokat Gaziosmanpaşa Stadı'nda kar temizleme mesaisi başladı.

Stadyumlarda Kar Temizleme Mesaisi, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında oynanacak olan Tokatspor- Darıca Gençlerbirliği maçı öncesinde Tokat Gaziosmanpaşa Stadı'nda kar temizleme mesaisi başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu Pazar günü Tokatspor ile Darıca Gençlerbirliği arasında oynanacak TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçı için temizlenmeye başladı. Aralıksız yağan kar sonrası üzerinde futbol müsabakasının gerçekleşemeyeceği kadar kar toplanan zemin, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı personel tarafından sabah saatlerinde temizlenmeye başladı. Yaklaşık 20 cm yüksekliğindeki kar tabakası, müdürlüğe bağlı işçiler tarafından zemine zarar verilmemesi maksadıyla ahşaptan yapılmış özel kar küreme aletleri ile saha dışına çıkarıldı. Tokat İl Özel İdare Müdürlüğü ve Tokat Belediyesi'nden de temizlik çalışmaları için destek aldıklarını söyleyen Tokat Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili İbrahim Tarun, "Stadyumdaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Karın kesilmesini bekledik. Bugün yağmıyor ama önceki 2 gün boyunca yoğun ve hızlı bir yağış aldık. Bu yüzden çalışmaları başlatamamıştık. Sabahtan beri İl Özel İdaresi ve Belediyemizden de destek alarak kendi personelimizle çalışmamızı sürdürüyoruz. Bitene kadar da devam edeceğiz. Bu hafta oynanacak maç için hazırlamaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:07 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tokat, Kar, Spor
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