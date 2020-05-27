Stadyumlarda uzaktan tezahürat dönemi

Spor Arena Dış Haberler | Çoğu ülkede olduğu gibi statlara seyirci alınmayacak ancak bir teknoloji firması taraftarların takımlarını uzaktan desteklemesine olanak sağlayacak bir sistem geliştirdi: Uzaktan tezahürat.



Bu sistemde taraftarlar, karşılaşmaları TV başında takip ederken tezahürat ve yuhalamalarını akıllı telefonları vasıtasıyla stattaki dev hoparlörlere gönderecek.



Taraftarlar önceden kaydedilmiş sesleri gönderebilecekleri gibi kendi seslerini de yollayabilecekler. Tezahürat veya yuhalama gerçek zamanlı olarak statta duyulacak.



Seyirciler stattaki 58 hoparlörden istediklerini seçerken, izledikleri yayıncının hangi hoparlörü kendi ekranlarına vereceğine de karar verebilecek.



Yazılımı geliştiren Yamaha, sistemi 50 bin kişilik Chizuoka Stadı'nda test ederken, stat görevlilerinden Keisuke Matsubayashi "Bir noktada gözümü kapattığımda kendimi taraftar dolu bir statta zannettim" dedi.