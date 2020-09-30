Staj başvurusu "başörtüsü" nedeniyle kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - BURSA - Son Dakika

Staj başvurusu "başörtüsü" nedeniyle kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - BURSA

Bursa'da üniversite öğrencisi, staj için başvurduğu şirketin yetkilisinden "başörtüsünü çıkarırsan staja alınırsın" cevabı aldığı iddiasıyla hukuki mücadele başlattı.

Bursa'da üniversite öğrencisi, staj için başvurduğu şirketin yetkilisinden "başörtüsünü çıkarırsan staja alınırsın" cevabı aldığı iddiasıyla hukuki mücadele başlattı.

İddiaya göre, bir üniversitenin makine mühendisliği bölümü öğrencisi Ş.B, Bursa'daki bir şirkette staj yapmak için telefonla başvuru yaptı.

Görüşme için insan kaynaklarına çağrılan Ş.B, burada ilgili kişiyle bir araya geldi.

Servis durumlarını ve staj şartlarını görüştüğü yetkiliden, "Firma olarak başörtülü çalışan ve stajyerleri ancak başörtülerini çıkardıktan sonra çalışmak koşuluyla kabul edebiliyoruz. Başörtüsüyle kabul etmiyoruz. Başörtüsünü çıkarırsan staja alınırsın" şartını duyduğunu ileri süren öğrenci, durumu avukatına aktardı.

Daha sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına avukatıyla giden Ş.B, firma sahibi ve insan kaynakları yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"İkna edilmeye çalışıldım"

Ş.B, adliye çıkışında gazetecilere, başörtüsünü çıkarıp stajını yapması konusunda ikna edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Başörtüsüyle ilgili isteğin nedenini sorduğunu anlatan Ş.B, iş güvenliği tehdidi oluşturduğu gibi bir bahane aktarıldığını iddia etti.

Görüşmede duygusal olarak baskı altında hissettiğini aktaran Ş.B. şöyle konuştu:

"Görüşmemizde bu yetkilinin bana karşı davranışı ve aşağılayıcı ses tonuyla konuşması beni hem o sırada hem de sonrasında derinden üzdü. Başörtüsü nedeniyle öğretmenlik görevinden ayrılan anneme bu durumu anlatmakta zorlandım. Annem de sınıf öğretmenliği yapıyordu, başörtüsü taktığı için görevinden alınmıştı, seneler sonra geri dönebilmişti mesleğine."

"Takipçisi olacağız"

Ş.B'nin avukatı Rifat Bakan ise şirket yetkilisi ve sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

Söz konusu durumun suç teşkil ettiğine değinen Bakan, şunları kaydetti:

"Türk Ceza Kanununun 122. maddesinde din, dil, mezhep, engellilik vesaire nedenlerle ayrımcılık yapılarak bir kişinin işe alınmaması suç olarak tanımlanmış. Suç duyurusunda bulunduk ama bunun daha ötesinde 28 Şubat'ın o faşizan zihniyetinin yeniden gündeme gelmesi, hala bunun bilinçaltında saklı olduğunu görmek, özellikle de özel sektörde hizmet veren, ticaret yapan, liberal ekonomiyi benimsediğini söyleyen firmalarca özgürlüklerin kısıtlanması ve bu bakış açısı Türkiye'mizin geleceği açısından tedirgin edici. Bizlere 28 Şubat'ın o karanlığını hissettiren, bizi derin acılara gark eden bir durum. Biz takipçisi de olacağız, çünkü nesilden nesle devam eden, miras bırakılan bir olay haline geldi."

Staj başvurusu başörtüsü nedeniyle kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - BURSA
Staj başvurusu başörtüsü nedeniyle kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - BURSA
Staj başvurusu başörtüsü nedeniyle kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - BURSA
Staj başvurusu başörtüsü nedeniyle kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - BURSA

Üniversite, Başörtüsü, Makine, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Staj başvurusu 'başörtüsü' nedeniyle kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - BURSA - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine "Terbiyesiz" diyen Acun'a yanıt gecikmedi Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Fenerbahçe ile anlaşan Papiss Cisse, bugün İstanbul'da olacak
Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi         
22:53
Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı         
22:03
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Nice ile anlaştı Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Nice ile anlaştı         
21:50
Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı         
20:29
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi         
18:53
Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı         
17:22
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı         
14:21
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Bakıcısıyla evlenip hayalini gerçekleştiren milyarder iş adamı kızının ölüm haberiyle yıkıldı Bakıcısıyla evlenip hayalini gerçekleştiren milyarder iş adamı kızının ölüm haberiyle yıkıldı         
10:20
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 01:32:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Staj başvurusu "başörtüsü" nedeniyle kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - BURSA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei