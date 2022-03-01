Staj için gittiği HDP'li belediyeden dağa gönderildi - Son Dakika
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Staj için gittiği HDP'li belediyeden dağa gönderildi

01.03.2022 12:53

Staj için gittiği HDP'li belediyeden dağa gönderildi Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan ailelerin evlat nöbeti 911'inci gününde de devam ediyor.

Staj için gittiği HDP'li belediyeden dağa gönderildi

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan ailelerin evlat nöbeti 911'inci gününde de devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan evlat nöbetindeki ailelerin umutlu bekleyişi 911'inci gününe girdi.

2015 yılında Siirt'te HDP'li belediye döneminde staj yaptığı sırada terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan üniversite öğrencisi Sedat Dağtekin'in babası Aydın Dağtekin, 911 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti tutarak çocuğunun geri gelmesini için bekliyor.

Stajı bitmeden dağa götürdüler

Çocuğunun 2015 yılında HDP'li belediyede staj yaptığı ve o dönemde kandırılarak dağa kaçırıldığını öne süren baba Aydın Dağtekin, "Çocuğum üniversite öğrencisiydi. HDP'li Siirt belediyesinde staj yapıyordu. 2015 yılında 25 gün staj yaptığı sırada terör örgütü üyeleri tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. O günden bu yana haber alamadık. Oğlum gelinceye kadar da eylemime devam edeceğim. Beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp gelmesini, güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum" dedi.

Staj için gittiği HDP'li belediyeden dağa gönderildi
Staj için gittiği HDP'li belediyeden dağa gönderildi
Staj için gittiği HDP'li belediyeden dağa gönderildi
Staj için gittiği HDP'li belediyeden dağa gönderildi

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Staj için gittiği HDP'li belediyeden dağa gönderildi - Son Dakika


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