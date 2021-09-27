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Staj Seferberliği'ne katılan öğrenciler sertifikalarını aldı - Son Dakika

Staj Seferberliği'ne katılan öğrenciler sertifikalarını aldı

27.09.2021 18:04

Staj Seferberliği'ne katılan öğrenciler sertifikalarını aldı Anadolu Üniversitesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile ortak yürütülen Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliğine Destek Protokolü sonucunda Eskişehir İl Göç İdaresinde staj gören öğrencilerin sertifika töreni gerçekleştirildi.

Staj Seferberliği'ne katılan öğrenciler sertifikalarını aldı

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile ortak yürütülen Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliğine Destek Protokolü sonucunda Eskişehir İl Göç İdaresinde staj gören öğrencilerin sertifika töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da düzenlenen törende, Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca konuşma yaptı.

"Türkiye'nin istikbal vaat eden gençleri bulunuyor"

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, yaptığı konuşmasında, "71 kardeşimiz bizlerle beraber staj yaptı. Hepsine çok teşekkür ediyorum, onur ve gurur duyduk. Türkiye'nin istikbal vaat eden gençleri bulunuyor. Bundan dolayı hem Valimize, hem Rektörümüze, hem de Anadolu Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti göç işini kriz olarak değil fırsat olarak değerlendiriyor"

500'e yakın bir başvurunun sonucunda 70 civarında stajyerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Eskişehir İl Müdürlüğü'nde staj yaptığını belirten İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, "Bizim için çok kıymetli bir mesele. Ülkemizde uluslararası öğrencilerin varlığı çok daha güzel ve özel. Burada bizimle birlikte çalışmış olmakla siz de artık bizi ailemize dahil olmuş oldunuz. Bir göç gönüllüsü oldunuz. Bizim kanunumuzun bize vermiş olduğu izinle yapmış olduğumuz hizmetleri öğrenmiş oldunuz. 2011'den sonra bir insani krizle Türkiye, dünya üzerindeki en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke. Onun dışında 3.6 milyon Suriyeli kardeşimizin dışında yaklaşık 2 milyona yakın 198 farklı ülkeden insanlarımız, misafirlerimiz, kardeşlerimiz, dünya vatandaşları burada kendilerine bir gelecek kurgulamaya çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti aziz milletimizden almış olduğu güçle bu göç işini bir kriz olarak değil, bir fırsat olarak görüp değerlendiriyor ve insanlığa hizmet ettiğimize inanıyoruz. Bu işleri yaparken de akılla, bilimle ve mantıkla yapıyoruz. Sizlerin burada Anadolu'nun çok eski, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok eski ve kadim gelenekleri olan üniversitesinde eğitim görmekle ve buradan mezun olmakla gideceğiniz yerlerde hem bizi hem de kendinizi üstün niteliklerle çok iyi temsil edeceksiniz. Bütün bunların yanı sıra tarih ve kültür bilincinizi, insan sevginizi gitmiş olduğunuz yakın ve uzak coğrafyalara da taşıyacaksınız, bir anlamda da hafıza taşıyıcısı olacaksınız. Sizlerin yüzünüzü gülümseterek oralara gidebilmek bizim için her şeyden daha kıymetli" diye konuştu.

"Öncü bir üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz"

Her zaman işi işte öğrenmenin eğitimin bir parçası olduğuna inandıklarını ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da, "İl Göç İdaremizden bu teklif geldiğinde hemen uygun gördük, çünkü eğitimin bir parçası olarak düşündüğümüz bu etkinliği uygulama şansı elde ettik. Çok güzel bir protokol ve işbirliği oldu. Şeffaflığı gereği de güzel bir uygulama oldu. Ardından bu yaz da biz Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklığı Ofisi'nin Staj Seferberliğine katılan ilk üniversite olduk. Hem Anadolu Üniversitesi öğrencilerini hem de diğer üniversite öğrencilerine bir kamu kurumu olarak burada ev sahipliği yaptık. Kimi bilgi işlem dairemizde staj yaptı, kimi kurumsal iletişimde, kimi daire başkanlıklarımızda. Birçoğu da uygulama ve araştırma merkezlerimizde stajlarını yaptılar. Bu konuda öncü bir üniversite olmanın gururunu yaşadık" dedi.

"Kültürümüzde zorda kalana yardım etmek var"

Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca ise yaptığı konuşmasında, "Türkiye 2011'den beri oldukça çok sayıda göçmene kucak açmış durumda. Kadim kültürümüzün, kadim medeniyetimizin doğal bir sonucu aynı zamanda. Bizim kültürümüzde zorda kalana yardım etmek en önemli değerlerden birisi. Onu görmemezlikten gelmemek. 2011'den sonraki süreç birçok şeyi aynı zamanda ortaya çıkardı. İnsan hakları, hümanizm, demokrasi ve benzeri kavramlarla dünyayı kendilerine göre şekillendiren batı ve batı medeniyetinin aslında bu kavramları kullanırken içini ne kadar boşalttığını ve uygulamada ne kadar kendi faydacı yaklaşımlarına uydurmak için, yararlı hale getirmek için çaba sarf ettiklerini gördük" sözlerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından stajını tamamlayan öğrenciler sertifikalarını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ve Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız'dan aldılar. Stajyerlere sertifikalarının yanı sıra bir de geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden Türk psikolog ve akademisyen Doğan Cüceloğlu'nun yayınlanan son kitabı "Var Mısın" hediye edildi.

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" temalı özel video, stajyerlerin çalışmalarının yansıtıldığı ve insan ticaretine dikkat çekilen videolar izletildi. Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a Türkiye Milli Takımı forması hediye edildi. Toplu fotoğraf çekimlerinin ardından program sona erdi.

Staj Seferberliği'ne katılan öğrenciler sertifikalarını aldı
Staj Seferberliği'ne katılan öğrenciler sertifikalarını aldı
Staj Seferberliği'ne katılan öğrenciler sertifikalarını aldı
Staj Seferberliği'ne katılan öğrenciler sertifikalarını aldı

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Staj Seferberliği'ne katılan öğrenciler sertifikalarını aldı - Son Dakika


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