"Staj Seferbirliği" programına rekor başvuru - Son Dakika

"Staj Seferbirliği" programına rekor başvuru

25.03.2021 13:35

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) koordinasyonunda, bu yıl ikincisi düzenlenen, üniversite öğrencilerine yönelik "Staj Seferbirliği" programına rekor sayıda başvuru yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) koordinasyonunda, bu yıl ikincisi düzenlenen, üniversite öğrencilerine yönelik "Staj Seferbirliği" programına rekor sayıda başvuru yapıldı.

CBİKO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, fırsat eşitliğini hedefleyen, yenilikçi bir yöntem ile tasarlanan programa 22 Şubat- 22 Mart tarihlerinde 135 bin 374 öğrenci başvuruda bulundu.

Kamu kurumlarının tüm stajyer alımlarının yanı sıra özel sektörden gönüllü işverenlerin de katıldığı programa 439'u özel sektör ve 1856'sı kamu kurumlarından olmak üzere toplam 2 bin 295 işveren katıldı.

Başvurularını "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden tamamlayan öğrencilerin, belge kontrolü ve değerlemelerin tamamlanmasının ardından kamu ve özel sektörün erişimine açılacak stajyer havuzuna "ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta benzeri" kişisel bilgileri gizlenerek aktarılacak.

Böylece, stajyer havuzuna erişimi sağlanan işverenler, öğrencilere kimlik bilgilerini görmeden, yetkinlik temelli kriterleri üzerinden staj teklifi gönderebilecek.

Coğrafya veya üniversite farkı gözetmeksizin, 81 ilde tüm üniversitelerden ve bölümlerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan "Staj Seferbirliği" programı ve değerleme aşamaları ile staj süreçlerinde önemli paradigma değişimlerine gidildi.

Programla öğrencilerin staj arayan veya kurumlar tarafından seçilmeyi bekleyen bireyler olmaktan öte, staj yapacağı kurumu seçen yetenekler haline gelmesi sağlandı.

Üniversite öğrencilerinin istihdamı için büyük önem taşıyan stajın kapsamı, kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılarak sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya belirli üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarılarak tüm fakülte ve yüksekokulları kapsayacak şekilde genişletildi.

Programa internet üzerinden alınan başvurular, iki aşamada ve toplam 26 başlıkta yer alan kriterlerle tamamlandı. Başvuru değerlemeleri, CBİKO tarafından sınırlı sınav performansını ölçen bir yöntem yerine, liseden, başvurunun yapıldığı güne kadar sergilenen performans, yetkinlikleri artırmaya yönelik yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen başarılar göz önünde bulundurularak "Akademik/ Mesleki, Sanatsal/ Sosyal ve Sportif Yeterlikleri" üzerinden yapıldı.

Başvuru sürecinde öğrenciler, ilk aşamada üç farklı yeterlilik alanındaki "Akademik/ Mesleki, Sanatsal/ Sosyal ve Sportif" başarılarını içeren ve belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu doldurdu. İkinci aşamada ise "Kariyer Kapısı" ile entegrasyonu sağlanan e-Devlet'e yönlendirilerek kimlik, öğrenim (üniversite, bölüm, sınıf, aktif öğrencilik, genel not ortalaması vb.), yabancı dil puanı, üniversite giriş sınav sonucu gibi bilgilerini kontrol edip onayladıktan sonra başvurularını tamamladı.

"Sadece yetkinlikleri gözetilecek"

Adayların başvurularını tamamlamasının ardından gerekli belge değerleme süreci, üniversitelerin kariyer merkezleri ve CBİKO tarafından yürütüldü.

Başvuru yapan adayların belge kontrolü ve değerleme süreci tamamlandıktan sonra adaylar, stajyer havuzuna aktarılacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra işverenlere stajyer havuzuna erişimi sağlanacak ve işverenler, adayların kişisel verilerini görmeden sadece yetkinliklerini dikkate alarak staj tekliflerini sunacak.

Adaylar, sunulan teklifler arasından kendileri için en uygun olanları tercihi ederek işverenle birlikte kararlaştırdıkları tarihlerde kısa dönem stajlarına başlayabilecek.

Üniversite, öğrenci ve işverenin mutabık kalması halinde ise "Staj Seferbirliği" Programı kapsamında adaylar, uzun dönemli staj yapma imkanına da sahip olabilecek.

Staja başlayan öğrencilerin yasal hakları Mesleki Eğitim Kanunu gereğince gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek.

Başvuru yapan adaylar, süreci, CBİKO ve "Staj Seferbirliği" resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) ve CBİKO internet sitesi "cbiko.gov.tr" adresinden takip edebilecek.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel liderlik yolunda attığı adımlar için büyük önem arz eden gençlerin kariyer olanaklarına erişimi, liyakat esaslı, şeffaf ve izlenebilir "Staj Seferbirliği" programı ile her yıl desteklenmeye devam edilecek.

Üniversite, 22 Mart, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Staj Seferbirliği' programına rekor başvuru - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı Ünlü şarkıcı Aydilge'den Ünlü şarkıcı Aydilge'den "bebek" sorusuna dikkat çeken cevap Sosyal medyada not bırakıp intihar eden esnaf, sesini duyurmaya çalışmış Sosyal medyada not bırakıp intihar eden esnaf, sesini duyurmaya çalışmış Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamla kaçtı Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz
Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw: Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw: Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim         
14:13
Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık         
14:07
Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı         
13:25
Dünya ticaretini bekleyen büyük tehlike! Karaya oturan gemi nedeniyle Süveyş Kanalı haftalarca kapalı kalabilir Dünya ticaretini bekleyen büyük tehlike! Karaya oturan gemi nedeniyle Süveyş Kanalı haftalarca kapalı kalabilir         
12:59
Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi         
12:56
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan "silahla yaralama"dan yargılanacak         
11:49
Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi         
11:42
Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor         
10:50
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu         
10:38
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı         
09:53
Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın         
08:55
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş         
08:26
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 14:52:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Staj Seferbirliği" programına rekor başvuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei