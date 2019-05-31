Staj yapan öğrencilere teknik gezi düzenlendi
2 saat önce
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde staj yapan öğrencilere teknik gezi düzenlendi.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:58 Kaynak: İHA
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde staj yapan öğrencilere teknik gezi düzenlendi.
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesinde staj yapan öğrencilere yönelik, Erzincan ili merkez ilçesini kapsayan teknik gezi düzenlendi. Düzenlenen geziye, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğündeki teknik personeller ve stajyer öğrenciler katıldı. Merkezde bulunan meyve bahçeleri ve seralara götürülerek bu işletmelerde stajyer öğrencilere Erzincan'daki meyvecilik ve seracılığın son durumu ile meyve yetiştiriciliği ve serada sebze yetiştiriciliği konularında teknik bilgiler verildi. - ERZİNCAN
150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma
Merkez Bankası rezervleri 93,5 milyar dolara yükseldi
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, S-400 ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu: Erteleme yok
Adalet Bakanı Gül'den Kadri Gürsel açıklaması: Kelepçeyi niye takıyorsunuz?