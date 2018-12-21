Stajer Öğrenciler Saski Tesisini Gezdi

SASKİ
tarafından düzenlenen tesis gezileri kapsamında kurumun stajyer öğrencileri Göl Tesisleri, Hızırilyas Su Yönetim Merkezi ve ADASU HES
'i ziyaret etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Halkla İlişkiler
Birimi tarafından düzenlenen tesis gezileri sürüyor. Bu kapsamda son olarak SASKİ bünyesinde staj yapan öğrenciler Göl Tesisleri, Hızırilyas Su Yönetim Merkezi ve ADASU HES'i gezerek suyun gölden nasıl alındığını, nasıl arıtıldığını ve suyun gücünden yararlanarak nasıl enerji üretildiğini uzman personeller tarafından yerinde öğrenme fırsatı buldular. Program sonunda eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen öğrenciler SASKİ gibi bir kurumda staj yaptıkları için mutlu oldukları kanaatinde birleştiler.
"Az insanla çok iş"
Gezinin ardından düşüncelerini paylaşan Sakarya Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Başalan, "Tesisler gayet güzel, temiz ve bakımlı. Burada suyun nasıl arıtıldığını, hidrolik elektriğin nasıl üretildiğini öğrendik. Dikkatimi çeken şey tesisin teknolojiye ayak uydurması ve az insanla çok iş yapılması oldu" diye konuştu. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü öğrencisi Muhammet Tutak
ise, "Faydalı ve verimli bir gezi oldu. SASKİ işinde çok iyi ve insanlara hizmet sunmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bence SASKİ Türkiye
'nin en iyi işletmesi. Gezdiğim tesisleri teknolojik anlamda çok üst düzey buldum" ifadelerini kullandı.
"Kapsamlı yatırımlar"
Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencisi Kübra Abacıoğlu, "Tesislerde SASKİ'nin suyun temizliğine büyük önem verdiğini gördüm. Çok kapsamlı ve büyük tesisler. Bu gezinin bana en büyük faydaları Sakarya'nın kendi elektriğini üreten bir şehir olduğunu, dünyanın en iyi şekilde korunan göl havzalarından birisinin Sapanca
Gölü olduğunu ve SASKİ'nin çok kapsamlı yatırımlar yaptığını görmem oldu" derken, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü öğrencisi Enes Burkay Yavuz, "SASKİ'de dilekçelerin veriliş ve işleyiş süreçlerini, arıza takiplerinin bir bilgisayar üzerinden nasıl yapıldığını öğrendim. Tesis gezisinde en çok gözüme çarpan şey ise Scada sistemi oldu. İnsan gücü gerektirmeden suyun yönetilmesini sağlayan önemli bir teknoloji" dedi. - SAKARYA