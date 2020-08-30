Stajı biten avukatlar Girlevik'te stres attı - Son Dakika

Stajlarını tamamlayan avukatlarla doğa harikası Girlevik Şelalesinde güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Baro Başkanı Adem Aktürk, "20 stajyer avukatımız doğa ile iç içe bir gün geçirdi. Mesleğe yeni adım atacak meslektaşlarıma gönüllerince bir meslek hayatı diliyorum." dedi. - ERZİNCAN

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur