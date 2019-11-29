Son Dakika Haberleri: Stajyer avukatlar cübbe giydi
Son Dakika Güncel Stajyer avukatlar cübbe giydi - Son Dakika

Stajyer avukatlar cübbe giydi

6 saat önce

Mersin Barosunda stajını tamamlayan 8 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek, avukatlık mesleğine ilk adımı attı.

Stajyer avukatlar cübbe giydi, System.String[]

Mersin Barosunda stajını tamamlayan 8 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek, avukatlık mesleğine ilk adımı attı.


Mersin Barosu Konferans Salonunda düzenlenen yemin töreninde, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, stajyer avukatların ruhsat heyecanına ortak oldu. Törene, avukatlar ve aileleri de katıldı.


Törende bir konuşma yapan Baro Başkanı Yeşilboğaz, Türkiye'deki hukuk sisteminin, özellikle de savunma mesleğinin gelişme sürecinin parlak olmadığını belirterek, "Kesintiye uğrayan demokrasi, en çok yargıya ve savunmaya zarar vermiştir. Ama bu süreç ilelebet böyle gitmeyecek. Genç meslektaşlarımızla daha da güçlendiğimizi hissediyoruz. Hukukun üstünlüğünü bu ülkede hakim kılmak, herkes için eşit, demokratik, adil bir ülkede yaşamak hukukçular sayesinde olacaktır. Genç meslektaşlarımızın, karanlık günlerin ışığı olmasını temenni ediyorum. Kendilerine meslek hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.


Daha sonra kürsüye çıkıp yemin eden stajyer avukatlara cübbelerini Yeşilboğaz ve yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi. Avukatlık mesleğine resmi olarak ilk adımı atan stajyer avukatlara ruhsatnamelerini Yeşilboğaz verdi. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
OHAL sonrası yapılan bazı yasal düzenlemelere AYM "dur" dedi: Devlet memurluğunda güvenlik soruşturmasına iptal kararı İpek böceği destekleme ödemeleri bugün yatırılacak Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 17:30:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Stajyer avukatlar cübbe giydi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]