Stajyer avukatlara yönelik uyuşturucu ile mücadele de farkındalık eğitimi gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Stajyer avukatlara yönelik uyuşturucu ile mücadele de farkındalık eğitimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Stajyer avukatlara yönelik uyuşturucu ile mücadele de farkındalık eğitimi gerçekleştirildi

6 saat önce

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli konunun uzmanı polis memurları tarafından Erzincan Barosunda, Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalık Eğitimi Semineri verildi.

Stajyer avukatlara yönelik uyuşturucu ile mücadele de farkındalık eğitimi gerçekleştirildi, System.String[]

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli konunun uzmanı polis memurları tarafından Erzincan Barosunda, Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalık Eğitimi Semineri verildi.


Stajyer avukatlara yönelik verilen seminerde; narkotik araştırmaların, ülkemizde uyuşturucuya başlama yaşının ilköğretim düzeyine kadar indiğini belirtildi.


Uzmanlara göre, uyuşturucu ile mücadele konusunda polisiye önlemler yeterli değil; herkesin dikkat, ilgi ve gözlem açısından ciddi sorumluluk taşımaları gerekiyor.


Bu bakımdan uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi için herkesin destek vermesi gerekmektedir.


Uyuşturucu kullanım yaşı çok aşağılara inmesinden dolayı, hep birlikte yapacağımız çalışmalarla bu kullanımın önüne geçebiliriz.


Bizlere destek vermenizi ve uyuşturucu ile ilgili bizlere yapacağınız ihbarlarla yanımızda olmanızı istiyoruz denildi.


Seminer, uyuşturucu maddeler hakkında bilgiler vermesiyle devam etti.


Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, program sonunda yaptığı konuşmasında; "Toplumda uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda hassasiyet, farkındalık ve duyarlılığının her geçen gün artmaktadır. Uyuşturucusuz, sağlıklı bir toplum için çalışıyoruz; yetkili makamların her zaman yanında ve destekçisiyiz. Kıymetli sunumları için Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli uzman görevlilerimize teşekkür ediyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Erzincan, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:18 Kaynak: İHA
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