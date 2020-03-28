Stajyer avukatların idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Son Dakika

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Stajyer avukatların idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, stajyer avukatların daha önce 30 Mart'a kadar verilen idari izinlerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, stajyer avukatların daha önce 30 Mart'a kadar verilen idari izinlerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Gül, Twitter hesabından, "Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini 30 Nisan'a kadar uzattık. Stajyer arkadaşlarımızın ve tüm personelimizin bu dönemi kişisel ve toplumsal sağlığı korumaya azami dikkat ederek geçireceklerine inanıyorum." paylaşımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:26 Kaynak: AA
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