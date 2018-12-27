Son Dakika Haberleri: Stajyer Edanur, Yemekhanede Kolunu Kıyma Makinesine Kaptırdı

Stajyer Edanur, Yemekhanede Kolunu Kıyma Makinesine Kaptırdı

37 dakika önce

SAKARYA Üniversitesi'nin (SAÜ) yemekhanesinde, mutfakta stajyer olarak çalışan Edanur Avcı (17), kolunu kıyma makinesine kaptırdı.

Stajyer Edanur, Yemekhanede Kolunu Kıyma Makinesine Kaptırdı, System.String[]
SAKARYA Üniversitesi'nin (SAÜ) yemekhanesinde, mutfakta stajyer olarak çalışan Edanur Avcı (17), kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Kızın kolu, makinenin dişlerine girmesi sonucu omzuna kadar parçalandı.

Olay, SAÜ'nün yemekhanesinde meydana geldi. Mutfakta stajyer olarak görev yapan Edanur Avcı, kendisine verilen kıymayı çekmek için makinenin başına geçti. Makinenin içine kıyma koyduğu sırada kolunu kaptıran Edanur, acı içinde bağırdı. Çevredekiler, kızın sesi üzerine yanına koşup, makineyi durdurdu. Edanur'un kolu, makinenin dişlerine girmesi sonucu omuz bölümüne kadar parçalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, 112 Acil Servis ekibi geldi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Edanur, tedaviye alındı. Operasyon geçiren Edanur Avcı'nın kolunun kesilme ihtimali olduğu öğrenildi. Yemekhanede inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:16 Kaynak: DHA

Acil Servis, Sakarya, Güncel
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