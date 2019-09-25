Son Dakika Haberleri: Stajyer öğrenci elektrik akımına kapılarak yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Stajyer öğrenci elektrik akımına kapılarak yaralandı

1 saat önce

Denizli'de staj gördüğü iş yerinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Stajyer öğrenci elektrik akımına kapılarak yaralandı, System.String[]

Denizli'de staj gördüğü iş yerinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, olay 3. Sanayi Bölgesindeki bir atölyede meydana geldi. Kentteki bir lisenin mobilya ve dekorasyon bölümünde öğrenim gören stajyer öğrenci Muhammet Kızılhan (18) isimli genç, staj için sabah saatlerinde çalıştığı atölyeye gitti. Kızılhan çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü iş yerinde elektrik akımına kapıldı. Kızılhan, iş yeri çalışanlarının haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Denizli, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı Ebru Polat: Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu
Adana'da polis aracına düzenlenen bombalı saldırı anı kamerada Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 15:38:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Stajyer öğrenci elektrik akımına kapılarak yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]