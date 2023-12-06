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Stajyer öğrenci elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Stajyer öğrenci elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti

Konya'da stajyer öğrenci Ulaş Dumlu, arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşerek arıtma havuzuna düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Stajyer öğrenci elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti
06.12.2023 - 17:10,
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KONYA'da stajyer öğrenci Ulaş Dumlu (17), gittiği fabrikada arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden arıtma havuzuna düşerek hayatını kaybetti.

Ereğli ilçesi ERMES Bilim Teknik Koleji Elektrik-Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Ulaş Dumlu, stajyer olarak çalıştığı elektrik firması ile bir fabrikaya gitti. Dumlu, saat 15.00 sıralarında arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinde dengesini kaybetti. Dumlu, 'çöktürme' olarak bilinen arıtma havuzuna düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dumlu, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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