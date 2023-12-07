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Stajyer öğrenci fabrikada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Stajyer öğrenci fabrikada hayatını kaybetti

Konya'da bir fabrikada elektrik kablosu hattı çekerken dengesini kaybeden stajyer öğrenci Ulaş Dumlu, arıtma havuzuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Stajyer öğrenci fabrikada hayatını kaybetti
07.12.2023 - 14:41,  Güncelleme: 14:43
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KONYA'da fabrikada elektrik kablosu hattı çekerken, arıtma havuzuna düşüp ölen stajyer öğrenci Ulaş Dumlu'nun (17) cenazesi, toprağa verildi.

Ereğli ilçesi ERMES Bilim Teknik Koleji Elektrik-Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Ulaş Dumlu, stajyer olarak çalıştığı elektrik firması ekibiyle dün bir fabrikaya gitti. Burada elektrik kablosu hattı çekerken dengesini kaybeden Ulaş Dumlu, 'çöktürme' olarak bilinen 2,5 metre derinliğindeki arıtma havuzuna düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dumlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Dumlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından mezarlığa defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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