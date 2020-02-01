Stajyer öğrencilere teşekkür belgesi - Son Dakika
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Stajyer öğrencilere teşekkür belgesi

6 saat önce

Mudanya Devlet Hastanesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminde mesleki ve beceri eğitimi görerek sömestr tatiline giren Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin stajyer öğrencilerine "teşekkür belgesi" verdi.

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Mudanya Devlet Hastanesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminde mesleki ve beceri eğitimi görerek sömestr tatiline giren Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin stajyer öğrencilerine "teşekkür belgesi" verdi.


Staj eğitiminin çalışma hayatına atılan bir adım olduğunu belirten Mudanya Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serkan Fatih Yeğen, stajda kurumlarında çalıştıkları zaman zarfında gösterdikleri azim ve gayretlerinden ötürü öğrencileri tebrik etti. Başhekim Op. Dr. Yeğen'in odasında gerçekleşen belge töreninde öğrenciler ise, meslek hayatı için kendilerine büyük tecrübeler kazandıran Mudanya Devlet Hastanesi çalışanlarına şükranlarını sundu. - BURSA

Devlet Hastanesi, Anadolu Lisesi, Mudanya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:07 Kaynak: İHA
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