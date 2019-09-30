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Stajyer öğrencilere yönelik "Uyum Toplantısı"

49 dakika önce

Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar bünyesinde staj görecek 40 stajyer öğrenci için "Uyum Toplantısı" yapıldı.

Stajyer öğrencilere yönelik

Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar bünyesinde staj görecek 40 stajyer öğrenci için "Uyum Toplantısı" yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğündeki konferans salonunda düzenlenen toplantıda, stajyerlere, kurumun çalışma alanları, birim müdürlüklerinin görevleri anlatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, yaptığı konuşmada, öğrencilerin yaptıkları stajlarda eğitimin pratiğe ve tecrübeye dönüşmesinin önemine değindi.

Kenç, "Bir insanın bilmesi kadar kendisini yetiştirmesi de önemlidir. Bu bağlamda, yaptığı meslekle ve işindeki başarısıyla önemsenmesi çok önemli. Bunun için güven de gerekli. Güven mutlaka olmalı. Bundan sonraki eğitim ve iş hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Handan Karakaya ise, 3 aylık staj döneminde öğrenilen teorik bilgilerin sahada pratiğe dönüşeceğini aktardı.

"Sizler bizlerin buradaki temsilcileriniz. Bizleri temsil edeceğinize inanıyorum." diyen Karakaya, başarı diledi.

Karakaya, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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