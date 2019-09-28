Stajyer Olanların Adı Gibi Bildiği O Anları Sizler İçin Derledik
54 dakika önce
Stajyerlik! İş hayatının gerçeklerini yüzünüze vuran bir tutunma çabası. Dünyayı kurtaralım derken kahve yapılan o dönem. İşte tüm detaylarıyla YouTube kanalımızda: Bizi Youtube'dan takip edebilirsiniz.
Stajyerlik! İş hayatının gerçeklerini yüzünüze vuran bir tutunma çabası. Dünyayı kurtaralım derken kahve yapılan o dönem. İşte tüm detaylarıyla YouTube kanalımızda:
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
28.9.2019 08:47:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Stajyer Olanların Adı Gibi Bildiği O Anları Sizler İçin Derledik