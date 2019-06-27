Stajyer sağlıkçılar çocuk hastalar için palyaço oldu

Kayseri Şehir Hastanesi'nde staj yapan liseli öğrenciler, stajlarının son gününde, hastanede yatarak tedavi gören çocuk hastalara moral vermek için etkinlik düzenledi.Hastanenin liseli sağlıkçıları tarafından kurulan "Küçük Kalpler Eğlence Kulübü"nün üyeleri, çocuk bölümündeki hastaları Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik eşliğinde ziyaret etti.Kayseri'nin yanı sıra farklı kentlerden de tedavi olmak amacıyla Şehir Hastanesi'ne gelen çocukları ve ailelerini ziyaret eden stajyerler, palyaço kıyafetleriyle çocuklara balon ve çeşitli hediyeler verdi. Hastane koridorlarında "Hayat Bayram Olsa" şarkısını söyleyen kulüp üyeleri, çocuklara geçmiş olsun dileğinde bulundu.Başhekim Çelik de ailelere ve çocuklara geçmiş olsun dileğinde bulunarak tedavi süreçleriyle ilgili bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, hastanede staj yapan öğrencilerin kurduğu ekibin yaklaşık bir yıldır çeşitli moral etkinlikleri düzenlediğini söyledi.Stajlarını tamamlayan öğrencilere teşekkür eden Çelik, şöyle konuştu:"Bu çocuklarımız hasta çocuklara moral ve motivasyon sağlamak için gecelerini gündüzlerine kattı. Stajlarını tamamladılar, hastanemizden ayrılacaklar. Kendilerine müteşekkiriz. Çok büyük emek verdiler. Zaman ayırmakla kalmadılar, çocuklara hazırladıkları hediyelerin karşılığını bulmak için çok çaba sarf ettiler. Tedavide moral ve motivasyon çok önemli. Geleceğimiz olan çocukların moralleri çok önemli. Bu ekibi görünce içimiz kıpır kıpır oluyor. Çocuklarımız da çok mutlu oluyorlar. Aldıkları moral sayesine tedaviye daha kolay cevap veriyorlar, çabuk iyileşiyorlar. Genç stajyerlerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. Bizlere bir ışık yaktıkları için teşekkür ediyoruz. Çocuklara moral vermek dünyaya moral vermek gibi bir şey."Kulübün kurucusu biomedikal teknikeri Besim Gücük ise "Bir gülücük bin mutluluk" sloganıyla yola çıktıklarını, giydikleri palyaço kıyafetlerini bile kendilerinin tasarladıklarını dile getirdi.Hemşire yardımcısı olarak staj yapan Sibel Yakut da arkadaşlarıyla gönüllü olarak bu projeyi yürüttüklerini ve hastaneden mutlu ayrıldıklarını ifade etti.