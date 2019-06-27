Son Dakika Haberleri: Stajyer sağlıkçılar çocuk hastalar için palyaço oldu
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Stajyer sağlıkçılar çocuk hastalar için palyaço oldu

1 saat önce

Kayseri Şehir Hastanesi'nde staj yapan liseli öğrenciler, stajlarının son gününde, hastanede yatarak tedavi gören çocuk hastalara moral vermek için etkinlik düzenledi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde staj yapan liseli öğrenciler, stajlarının son gününde, hastanede yatarak tedavi gören çocuk hastalara moral vermek için etkinlik düzenledi.
Hastanenin liseli sağlıkçıları tarafından kurulan "Küçük Kalpler Eğlence Kulübü"nün üyeleri, çocuk bölümündeki hastaları Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik eşliğinde ziyaret etti.
Kayseri'nin yanı sıra farklı kentlerden de tedavi olmak amacıyla Şehir Hastanesi'ne gelen çocukları ve ailelerini ziyaret eden stajyerler, palyaço kıyafetleriyle çocuklara balon ve çeşitli hediyeler verdi. Hastane koridorlarında "Hayat Bayram Olsa" şarkısını söyleyen kulüp üyeleri, çocuklara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Başhekim Çelik de ailelere ve çocuklara geçmiş olsun dileğinde bulunarak tedavi süreçleriyle ilgili bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, hastanede staj yapan öğrencilerin kurduğu ekibin yaklaşık bir yıldır çeşitli moral etkinlikleri düzenlediğini söyledi.
Stajlarını tamamlayan öğrencilere teşekkür eden Çelik, şöyle konuştu:
"Bu çocuklarımız hasta çocuklara moral ve motivasyon sağlamak için gecelerini gündüzlerine kattı. Stajlarını tamamladılar, hastanemizden ayrılacaklar. Kendilerine müteşekkiriz. Çok büyük emek verdiler. Zaman ayırmakla kalmadılar, çocuklara hazırladıkları hediyelerin karşılığını bulmak için çok çaba sarf ettiler. Tedavide moral ve motivasyon çok önemli. Geleceğimiz olan çocukların moralleri çok önemli. Bu ekibi görünce içimiz kıpır kıpır oluyor. Çocuklarımız da çok mutlu oluyorlar. Aldıkları moral sayesine tedaviye daha kolay cevap veriyorlar, çabuk iyileşiyorlar. Genç stajyerlerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. Bizlere bir ışık yaktıkları için teşekkür ediyoruz. Çocuklara moral vermek dünyaya moral vermek gibi bir şey."
Kulübün kurucusu biomedikal teknikeri Besim Gücük ise "Bir gülücük bin mutluluk" sloganıyla yola çıktıklarını, giydikleri palyaço kıyafetlerini bile kendilerinin tasarladıklarını dile getirdi.
Hemşire yardımcısı olarak staj yapan Sibel Yakut da arkadaşlarıyla gönüllü olarak bu projeyi yürüttüklerini ve hastaneden mutlu ayrıldıklarını ifade etti.
Stajyer sağlıkçılar çocuk hastalar için palyaço oldu
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:48 Kaynak: AA
çelik, şehir hastanesi, kayseri, çocuk, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yozgat'ta yılan yakalama operasyonu Şanlıurfa'da sıcak havayla birlikte yılan kapanı satışları arttı Hırsızlık zanlısı kadın böyle isyan etti: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:06:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Stajyer sağlıkçılar çocuk hastalar için palyaço oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]