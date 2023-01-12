Stajyeri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yazı işleri müdürüne tahliye - Son Dakika
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Stajyeri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yazı işleri müdürüne tahliye

12.01.2023 16:33
Stajyeri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yazı işleri müdürüne tahliye

ANTALYA'da, yerel gazetede stajyer olan lise öğrencisi S.N.B.'ye (17) cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan yazı işleri müdürü Y.K. (45) tahliye edildi.

ANTALYA'da, yerel gazetede stajyer olan lise öğrencisi S.N.B.'ye (17) cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan yazı işleri müdürü Y.K. (45) tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 21 Aralık'ta, Muratpaşa ilçesindeki yerel gazetede meydana geldi. Lise öğrencisi S.N.B, eylül ayında staja başladığı gazetenin yazı işleri müdürü Y.K.'nin cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. S.N.B., şikayet dilekçesinde, Y.K.'nin kendisini mesajlarla taciz ettiğini, olay günü de ofiste ellerini tutup, okşadığını ileri sürdü. Şikayet üzerine gözaltına alınan Y.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Y.K., tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.


Kaynak: DHA
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Antalya'da stajyeri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yazı işleri müdürüne tahliye Antalya'da stajyeri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yazı işleri müdürüne tahliye ABD ve İngiltere Tarafından Sağlanan Silahlar, Yemen'in Yıllardır Süren Çatışmasını Körüklemeye Devam Ediyor ABD ve İngiltere Tarafından Sağlanan Silahlar, Yemen'in Yıllardır Süren Çatışmasını Körüklemeye Devam Ediyor Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 40'a yükseldi Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Muratpaşa, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stajyeri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yazı işleri müdürüne tahliye - Son Dakika

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