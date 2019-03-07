Son Dakika Haberleri: Stajyerin Arkadaşını Neşterle Yaraladığı İddiası

Stajyerin Arkadaşını Neşterle Yaraladığı İddiası

39 dakika önce

Adana'da bir hastanede staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencisi, tartıştığı bir başka stajyeri neşterle yaraladığı iddiasıyla ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Stajyerin Arkadaşını Neşterle Yaraladığı İddiası, System.String[]
Adana'da bir hastanede staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencisi, tartıştığı bir başka stajyeri neşterle yaraladığı iddiasıyla ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Yüreğir Devlet Hastanesinde staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencileri Ç.A. (17) ile Ü.N.Ü. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.A, neşterle Ü.N.Ü'yü yaraladı. Ü.N.Ü. hastanede tedavi altına alındı.

Kaçan Ç.A, polis ekiplerince yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.A'ya ev hapsi cezası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:35 Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, Meslek Lisesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyada Başlayan Tartışma Hastanede Bitti! Acilde Liseli Kızdan Neşterli Dehşet Brexit İçin Son 22 Gün

Binali Yıldırım'dan İstanbul Trafiğini Rahatlatacak Tünel Projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Stajyerin Arkadaşını Neşterle Yaraladığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]