Stajyerin Arkadaşını Neşterle Yaraladığı İddiası
39 dakika önce
Adana'da bir hastanede staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencisi, tartıştığı bir başka stajyeri neşterle yaraladığı iddiasıyla ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Adana
'da bir hastanede staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencisi, tartıştığı bir başka stajyeri neşterle yaraladığı iddiasıyla ev hapsi cezasına çarptırıldı. Yüreğir
Devlet Hastanesinde staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencileri Ç.A. (17) ile Ü.N.Ü. (17) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.A, neşterle Ü.N.Ü'yü yaraladı. Ü.N.Ü. hastanede tedavi altına alındı.
Kaçan Ç.A, polis ekiplerince yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.A'ya ev hapsi cezası verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:35 Kaynak: AA
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