Tehlikeli düşmanlar, ölümcül anormallikler ve güçlü eserler ile dolu geniş Chornobyl Hariç Tutma Bölgesi'ni keşfedin. Heart of Chornobyl'e giderken kendi destansı hikayenizi ortaya çıkarın. Seçimlerinizi akıllıca yapın, çünkü bunlar sonunda kaderinizi belirleyecektir. Peki, STALKER 2 Heart of Chornobyl sistem gereksinimleri neler? STALKER 2 Heart of Chornobyl kaç GB? STALKER 2 kaç TL?

STALKER 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Stalker 2'yi minimum ayarlarda oynayabilmeniz için AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i5-7600K işlemci, 8 GB RAM ve AMD Radeon RX 580 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ekran kartı gerektirmektedir.

Yüksek grafiklerde oynayabilmek için ise minimum AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7-9700K işlemci, 16 GB RAM, AMD Radeon RX 5700 XT 8GB veya NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

STALKER 2 Heart of Chornobyl Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i5-7600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD

STALKER 2 Heart of Chornobyl Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7-9700K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB veya NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD

STALKER 2 Kaç GB?

Stalker 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 150 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

STALKER 2 Kaç TL?

STALKER 2 Heart of Chornobyl'nin Steam ön sipariş fiyatı 345 TL'dir.