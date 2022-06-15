STALKER 2 Heart of Chornobyl sistem gereksinimleri neler? STALKER 2 Heart of Chornobyl kaç GB - Son Dakika
Üye Girişi

STALKER 2 Heart of Chornobyl sistem gereksinimleri neler? STALKER 2 Heart of Chornobyl kaç GB

15.06.2022 16:16
STALKER 2 Heart of Chornobyl sistem gereksinimleri neler? STALKER 2 Heart of Chornobyl kaç GB

GSC Game World'ün geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği açık dünya kıyamet sonrası rol yapma oyunu STALKER 2 Heart of Chornobyl'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. 2023 Aralık'ta piyasaya sürülecek STALKER 2 Heart of Chornobyl'in sistem gereksinimleri neler? STALKER 2 Heart of Chornobyl kaç GB? STALKER 2 kaç TL? Detayları haberimizde…

Tehlikeli düşmanlar, ölümcül anormallikler ve güçlü eserler ile dolu geniş Chornobyl Hariç Tutma Bölgesi'ni keşfedin. Heart of Chornobyl'e giderken kendi destansı hikayenizi ortaya çıkarın. Seçimlerinizi akıllıca yapın, çünkü bunlar sonunda kaderinizi belirleyecektir. Peki, STALKER 2 Heart of Chornobyl sistem gereksinimleri neler? STALKER 2 Heart of Chornobyl kaç GB? STALKER 2 kaç TL?

STALKER 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Stalker 2'yi minimum ayarlarda oynayabilmeniz için AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i5-7600K işlemci, 8 GB RAM ve AMD Radeon RX 580 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ekran kartı gerektirmektedir.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Yüksek grafiklerde oynayabilmek için ise minimum AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7-9700K işlemci, 16 GB RAM, AMD Radeon RX 5700 XT 8GB veya NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

STALKER 2 Heart of Chornobyl Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i5-7600K
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
  • Depolama: 150 GB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: SSD

STALKER 2 Heart of Chornobyl Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7-9700K
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB veya NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB
  • Depolama: 150 GB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: SSD

STALKER 2 Kaç GB?

Stalker 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 150 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

STALKER 2 Kaç TL?

STALKER 2 Heart of Chornobyl'nin Steam ön sipariş fiyatı 345 TL'dir.

YORUMLAR
500
Ankara Büyükşehir'den Servis Şoförleri ve Rehberlerine İlk Yardım Eğitimi Ankara Büyükşehir'den Servis Şoförleri ve Rehberlerine İlk Yardım Eğitimi

STALKER 2, Rehber, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar STALKER 2 Heart of Chornobyl sistem gereksinimleri neler? STALKER 2 Heart of Chornobyl kaç GB - Son Dakika


Son Dakika
16:33 Ayşegül Yıldız'dan yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı: Babam hayatta olmasaydı Tatlıses ile olmayabilirdim
16:33 Mohamed Salah, Noel paylaşımıyla Müslüman hayranlarını kızdırdı! Birer birer takipten çıkıyorlar
16:08 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yaylım ateşi!
16:09 Bakan Vedat Bilgin kamuoyunda geniş yankı uyandıran sendika sözlerine açıklık getirdi
16:03 Sosyetik güzel Paris Hilton'un kırmızı Noel elbisesiyle verdiği pozlar nefes kesti
15:53 Bilecik'te hakkında kayıp ilanı verilen yaşlı kadın, apartmanın bahçesinde ölü halde bulundu! Ölüm detayı ise yürek yaktı
15:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İstanbul için hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa seçime gidelim
15:45 2 salata, 2 içecek için 926 TL hesap ödeyen Demet Akalın'dan işletmeye sert tepki: Ayıp ya, kimse salak değil
15:11 Ayder Yaylası'nın son hali gündem oldu! Bakan Kurum'dan jet hızında cevap geldi
14:59 Adana'da kayalıklara çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, ekipler tarafından kurtarıldı! Polis memurunun yaptığı hareket ise gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2022 16:39:51. #1.13#
SON DAKİKA: STALKER 2 Heart of Chornobyl sistem gereksinimleri neler? STALKER 2 Heart of Chornobyl kaç GB - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement