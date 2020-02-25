Stamford Bridge'de nefesleri kesecek bir maç! Bayern'in iddaa oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Stamford Bridge'de nefesleri kesecek bir maç! Bayern'in iddaa oranı... - Son Dakika Spor

Stamford Bridge'de nefesleri kesecek bir maç! Bayern'in iddaa oranı...

12 dakika önce

Bu bir ilandırCHELSEA - BAYERN MÜNİHTottenham'ı Londra Derbisi'nde 2-1 deviren Chelsea, Premier Lig'de ilk 4 iddiasını devam ettirdi.

Stamford Bridge'de nefesleri kesecek bir maç! Bayern'in iddaa oranı..., System.String[]

Bu bir ilandır


CHELSEA - BAYERN MÜNİH


TottenhamLondra Derbisi'nde 2-1 deviren Chelsea, Premier Lig'de ilk 4 iddiasını devam ettirdi.


Bayern karşısında N'Golo Kante, Christian Pulisic ve Callum Hudson-Odoi'den sakatlıkları nedeniyle faydalanamayacaklar.


TD Frank Lampard'ın Bayern'e karşı kalabalık orta saha ile maça başlaması, kanatlarda ise Reece James ile Marcos Alonso'yu oynatması bekleniyor.


Bayern Münih ise Paderborn'u 3-2 geçip Bundesliga'da liderliğini korudu.


2 gol atan Robert Lewandowski, 1 gol 2 asistle oynayan Serge Gnabry takımın İngiltere'de en büyük kozları olacak.


Sakat olan Süle ve Perisic deplasman kafilesinde yer almadı. Son antrenmanlarda takımla çalışan Javi Martinez'in durumu ise maç saati netlik kazanacak.


- İki takımın oynadığı son 4 resmi maçta 14 gol izledik ama 6.5 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecekler.


Son 8 Şampiyonlar Ligi sezonunda 7 kez son 16 turunu geçmeyi başaran Bayern, geçtiğimiz sezon Liverpool'a elenmişti.


Üyelerin %28'den fazlası, Alman devinin İngiltere'den zaferle döneceğini düşünüyor.


Ribery'nin Bayern günlerinden! Chelsea ağlarına muazzam bir gol...


Chelsea, Londra, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:56 
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