Son Dakika Haberleri: Stanbul'da sağanak etkili oluyor-2
Son Dakika Güncel Stanbul'da sağanak etkili oluyor-2

Stanbul'da sağanak etkili oluyor-2

1 saat önce

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sağanak sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle sabah işe giden bazı vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleri sayesinde kurtulurken bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Trafikte de yağış nedeniyle belli noktalarda yoğunluk yaşanıyor.

Yağış trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Esenyurt'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bir parkın duvarına çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken kamyonda hasar oluştu.

Stanbul'da sağanak etkili oluyor-2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:14 Kaynak: DHA
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